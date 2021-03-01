南韓第一美女金泰希和韓流天王Rain結婚4年，感情依舊幸福甜蜜，近來小倆口不再走神祕路線，Rain不僅在節目公開夫妻私事，去年還合體拍廣告，超甜互動閃瞎眾人，近日更首度公開2人愛巢，引起熱議。

Rain近日到節目《全知干預視角》宣傳，更首度公開和金泰希愛巢，只見客廳擺放夫妻倆各式各樣的運動器材，可見他們平時用心維持身材，另外還有2個大酒櫃，旁邊還擺有2人得各項大獎的獎盃。

Rain公開愛巢內裝。(圖／翻攝自MBC)

內裝沒有特別裝潢，相當簡約。(圖／翻攝自MBC)

而2人愛巢雖然寬敞，卻只擺放沙發、電視等簡單家具，屋內也沒特別裝潢，不像一般豪宅布置得相當華麗，反而走簡約路線。其實，Rain和金泰希2017年結婚時，本來準備好要幫她辦世紀婚禮，但金泰希堅持低調舉行，最後只在教堂簡單完婚，也沒拍婚紗照，連照片都是現場友人幫忙拍下。

據悉，兩人婚禮僅花台幣4萬多，當時不鋪張花費的作風，引來網友一片讚賞。Rain和金泰希雖然靠演藝事業賺了不少，但投資精準的他們，也因房地產累積不少身家，金泰希一直以來都以「不動產富人」聞名，之前韓媒更爆料，2人總房產達814億韓元（約22.2億元台幣），居韓國藝人之最。

不過去年因為疫情影響，他們也主動降租，贏得「善良房東」美譽。Rain之前也透露金泰希起初對他沒感覺，是他主動追求，花了一年時間才擄獲芳心，「跟她結婚到現在也像在做夢一樣」。

(中時新聞網)