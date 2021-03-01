53歲沈姓男子好心提醒呂姓前妻的現任男友「少喝一點」，反遭誤會兩人藕斷絲連，去年7月間，遭62歲林姓男子持刀恫嚇「要殺死你」，但呂女見狀立刻上前奪刀，拉扯中反遭林持利刃劃傷，萬華警分局在附近逮捕林男，檢方依恐嚇危害安全罪嫌提起公訴。

51歲呂女離婚後，與62歲林姓男子交往，兩人去年7月31日在艋舺公園聊天，為了幫林買酒遇到前夫沈男，不料，沈勸她告訴林男少喝一點，反遭林男誤會，兩人還有一腿，氣得林回家拿2把西瓜刀、1把小刀。

林拿著2把西瓜刀揮舞，還丟出1把小刀在地上，嗆聲要與沈男「輸贏」，作勢拿刀要砍沈，並恫嚇「要殺死你」，一旁呂女看到立刻上前握住刀刃，拉扯中手指遭割傷，附近民眾在旁立即報警，而沈也以辣椒水反擊，警方趕到現場逮捕林男。

起訴書指出，林在公共場所持西瓜刀揮舞，還恫嚇「要殺死你」，導致沈心生畏懼，涉犯恐嚇危害安全罪，依法起訴。

(中時 )