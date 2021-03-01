澳洲獨步全球設《新聞媒體議價法》，要求臉書和谷哥向澳洲媒體協調收費事宜，隨即臉書大動作封鎖澳洲社群平台，使澳媒無法在臉書頁面上發布文章，隱藏了其所有過去貼文及評論。學者對此感到憂心，「我們無法擁有我們平台所發出的內容，隨時都有可能失去訪問頁面的權限」。而對於收集數據的研究人員儼然是一場災難。

根據《衛報》報導指出，昆士蘭大學數字媒體技術中心研究員布倫斯教授（Axel Bruns）表示，「這種社群平台終究還是盈利企業」，某種程度上，就是透過出售數據訪問權，並不是所有內容都是免費的，時至今日，我們的日常生活都發在社群平台，其不僅在現在對於世界資訊的交流尤為重要，在將來也是。

社群平台的紀錄可隨意地被隱藏，無疑也是對歷史學家發出了一道警訊，自1960年以來，逐漸從對重大事件或是人物的研究轉為更廣泛的領域，而其中最大的挑戰就是「普通人」的生活，多數人的生活並沒有詳細的資料檔案，所以歷史學家只能透過日記，私人信件或是口述來作紀錄。

社群媒體平台的誕生，讓人們可以將自己所想，所感受到的日常生活，記錄其內。雪梨大學澳洲歷史高級講師洛伊威爾森（Sophie Loy-Wilson）指出，2020美國總統大選，社群媒體平台被歷史學家稱之為主要資訊來源，「許多人根據臉書上的資訊去投票，甚至還在網路上展開辯論」，在以前根本做不到。

洛伊威爾森說，不僅對研究人員，對於將臉書視為記錄生活點滴的人都將構成問題，「珍貴的回憶可隨意被刪除」，問題在於，所有事情都發生得很快，沒有記錄，人們可以刪除評論，或解除好友關係。

據布倫斯教授稱，若要儲存平台上的內容，應用程式介面（API）是唯一一種在不違反平台服務條款下儲存社群媒體內的資料，但API對於保存數據的數量和類型有著一定的限制，允許保存文章，但不包括文章裡的評論。

洛伊威爾森說，存檔社交媒體內容的問題可能會對歷史研究產生一定的限制，如果無法瀏覽這些「社交媒體」檔案，歷史將無法被審查。

(中時新聞網)