臺中市第二選舉區台灣基進立委陳柏惟罷免案，目前正進行二階段連署，但據民進黨流出的內部民調顯示，若明天就要罷免投票，有3成的台中選民會選擇投下同意罷免票，且同意票是多於不同意票的，符合罷免門檻。對此，網紅歷史哥直言，他質詢時常常搞不清楚狀況，又很常自我感覺良好，認為自己是被「報復性罷免」，台中人不應該罷免他。對此，網紅歷史哥回應，陳栢惟「明天投票，就被罷免」了。

綜合台灣媒體報導，據民進黨2月初所做內部民調顯示，若明天就投陳柏惟罷免票，在表態願意出門投票的民眾中，同意罷免案比例遠高不同意票，讓綠營內部分析人士感到極度震驚，分析人士評估後認為，陳柏惟現階段應該要低調面對，因為若明天投票，陳柏惟的仇恨值是非常高的。

據傳民進黨內部民調顯示，台灣基進立委 陳柏惟罷免案若明天投票，有3成台中人會投同意票。(圖/本報資料照，陳世宗翻攝)

據《TVBS》1日報導，陳柏惟的姑姑，國民黨立委陳玉珍分析也發現，「陳柏惟仇恨值太高，可能變成下一個王浩宇」。

據《公職人員選罷法》規定，若第一階段中選會審核通過，約3月24日起就能展開第二階段連署，若能在60天內，及5月24日前蒐集達2.9萬份連署門檻，就可能在6月後舉行第三階段罷免投票。

而「刪Q總部」近日則在網路上公開召募3大類型行動志工，分別是連署站定期輪班志工、罷免行動宣傳志工、連署書代收志工，條件不限經驗、年齡，盼所有支持「刪Q」行動的人都能放心、踴躍報名。

網紅「高雄歷史哥」則喊話，陳柏惟質詢時，常常搞不清楚狀況，還自我感覺良好，他希望台中鄉親要多加油。

#明天投票就被罷免 抗中保台急先鋒 #台中第二選區 立委 #陳柏惟 身陷 #刪Q... 由歷史哥澄清唬發佈於 2021年3月1日 星期一

(中時新聞網)