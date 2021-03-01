台南市佳里警分局上月27日深夜盤查攔截經姓竊賊廂型車，並於車廂內發現一輛剛偷來的機車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里警分局上月27日深夜攔截逮捕一名機車竊賊，當場於其廂型車內查獲剛行竊機車一部，經姓竊賊犯案手法宛如「驚天動地60秒」電影情節，60秒直接把機車搬上貨車載走，讓警方無法從監視器追查機車行跡，哪知還是被警方找到犯嫌廂型車蹤跡，進而將他逮捕。

佳里警分局23日接獲民眾報案，指稱騎電動機車到七股觀光時，因電力用罄而暫置放路邊，多日後回到現場牽車卻發現機車已不見。

警方立即調閱相關監視器，卻未發現該機車行踪，似乎憑空消失，經警方鍥而不捨查訪，利用智慧分析平台之科技資訊比對，鎖定可疑車輛，27日深夜盤查攔截到該輛廂型車，當場逮捕經姓嫌犯。

經姓犯嫌因前科累累，對犯案行跡非常小心謹慎，犯案都躲避道路監控器，逮捕當下還失口否認，因自覺都沒在監控器範圍下尋找目標行竊，還納悶怎會被發現。偵詢過程中，警方發現竊嫌於出租屋內將機車分屍解體，賣給下游銷贓牟利，在大台南地區犯案5起以上。

佳里分局長甘炎民表示，民眾停置機車交通工具要慎選有保管機制或有監控處所，若遇車禍或故障後便逕自棄置路旁，不但容易被竊，也影響觀瞻，若車牌、車體遭竊而被不法之徒利用為作案工具，更可能涉案惹訟。

(中時 )