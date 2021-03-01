一名服役於屏東陸軍機步333旅的中為志願役李姓中尉排長，擺爛不想回部隊，發現網路上有找到某大教學醫院的胃癌診斷書，竟連續下載診斷證明書及掛號紀錄，透過電腦修圖軟體P上自己的個資，成功跟向連長請了三次共16天病假。但連長事後前往醫院探視，竟發現找不到人，經向醫院查詢，才發覺自己被唬弄了，立刻向部隊舉報。台中地院審結，依《陸海空軍刑法》意圖免除職役詐偽罪，判處1年2月。全案可上訴。

根據判決書記載，服役於陸軍機械化步兵第三三三旅的李姓中尉排長，於108 年8 月27日利用網際網路設備，下載某大教學醫院診斷內容為「間葉層腫瘤」之診斷證明書圖片檔案後，再透過電腦修圖軟體將該圖片檔案上之姓名、身分證字號等年籍資料，變造成自己之年籍資料與開立日期後，以LINE傳送變造診斷證明書圖片給連長要求請病假六天看病。

李員見單位長官被其順利蒙騙，又在108 年9 月2 日，以同樣手法下載診斷內容為「惡性間葉層腫瘤」之診斷證明書圖片檔案後，再透過電腦修圖軟體將該圖片檔案上之姓名、身分證字號等年籍資料，變造為自己的年籍資料，又傳給連長請病假5 天。

經過兩次測試成功後李員食髓知味，又於9 月10日重施故技請假5天。但連長見李員頻頻請病假，認為必須到醫院探視了解狀況，於是親自前往醫院欲探視李員，卻未見到李員，經詢問醫院結才發覺李員根本沒有就診紀錄，於是立刻向單位回報，並移送交給憲兵隊偵辦。

法官審酌李男身為志願役軍官，未能重法守紀，僅因個人家庭因素，竟變造虛偽不實診斷證明書、掛號紀錄，向部隊長官申請病假，免除請假期間職役，嚴重破壞兵役公平性，且危害軍隊戰力及國家安全。念在他犯後坦承犯行，態度尚可，知所悔悟，依陸海空軍刑法第37條第一項之意圖免除職役詐偽罪，判處1年2月。

(中時新聞網)