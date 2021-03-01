中國大陸經濟規模即將超越美國，這個曾經對中國人來說頗具幻想成分的問題，在2020年變得愈發現實。隨著夢想實現，外界也擔心未來是否會重蹈歷史上因大國更迭而引發戰爭的覆轍。學者專家分析認為，雖然中國崛起仍有軍事衝突、政治動盪與社會老齡化3大難關，但長期而論，中美霸權爭奪的大國政治悲劇難以避免，未來10年對全球而言將是「危險的10年」。

《英國廣播公司》(BBC)在一篇專題報導中指出，無論是2030年、2028年，還是2032年，中國經濟總量超越美國已近在咫尺，同時意義不凡。美國經濟規模在一次大戰前後超越英國成為世第一，但到二戰之後才獨霸全球。曾排名第2的日本，最強的時候也只接近美國經濟的7成，現在中國情況與當年日本相似，原先被認為是絆腳石的疫情，現在反而成為墊腳石，加速了中國經濟超越美國的速度。

中國經濟何時超越美國？不同的智庫都有自己的答案，但預測的時間差別不大，大致在2028年到2032年之間。不過，各個智庫的報告中即便最樂觀的預測，也不認為中國躺著就可以輕鬆贏得經濟規模全球第一的寶座，其中老齡化是前進道路上最兇悍的「灰犀牛」。

改革開放40年來，人口紅利推動經濟高速增長。但現在人口逐漸老化，在中國追趕美國的未來10年中，人口結構轉變，到2029年老齡人口將達25%，成為社會的沉重負擔。相較於美國生育率較高，較年輕的新移民持續移入，如果中國不能扭轉快速老齡化的趨勢，中國經濟可能會追不上美國，或是追上後數年內再被反超。

報導認為，長遠來看，除了老齡化這隻「灰犀牛」，中國還要防範2隻「黑天鵝」——政治動盪與軍事衝突。專家認為，對經濟發展持樂觀態度必須避免社會動盪，包括政治不穩定與軍事衝突。從「改革開放」轉向「大國崛起」，其高度集權的治理模式能否持續治理日益複雜與多元化的社會，以及未來10-15年間面臨領導人代際更替，都是其內部權力結構的重大挑戰。軍事衝突則可能來自外部因素，包括南海、中印邊界、釣魚島爭議，以及台灣問題等，在中美關係快速惡化的背景下，可能演變為中美角力場，爆發區域性熱戰。

回顧歷史，世界第一強國更替都不是在經濟超越的時候完成的，崛起大國確立經濟地位之後，還需要很長時間來更新其全球地位，有時候也需要一些歷史機遇。例如美國在一戰前後工業產值超越英國，但全球貿易依然以英國為中心，以英鎊結算。直到二戰之後，美國經濟已大幅領先英國，1944年布雷頓森林協議確立以美元為中心的全球貿易網路，美國才在事實上完成對英國的超越。而未來中國在經濟規模超越美國，尚未取代美國處於中心的地位，就已經招致美國的打壓。

如果生存是中國的最高目標，那麼中國別無選擇，只能像美國一樣，最大限度地佔有世界權力，其結果是中美間激烈而危險的競爭，而這正是大國政治的悲劇。圖為米爾斯海默與其知名著作《大國政治的悲劇》。（圖／合成圖）

芝加哥大學教授米爾斯海默(John Mearsheimer)在其專著《大國政治的悲劇》描繪了未來殘酷的國際景象，他指出，國際體系是一個險惡而殘忍的決鬥場，當大國受到威脅時，必須盡可能地獲取霸權，同時防止其他區域出現挑戰者。美國曾全力阻止德國及蘇聯支配歐洲，阻止日本支配亞洲，而崛起的中國勢必尋求亞洲霸權，同樣美國也將一如既往地竭力阻止中國。

米爾斯海默認為，如果生存是中國的最高目標，那麼中國別無選擇，只能像美國一樣，最大限度地佔有主導世界權力，其結果是中美間激烈而危險的競爭，而這正是大國政治的悲劇。近20年前他在做出上述預言時，中美間實力差距巨大，現在預言似乎實現在即。澳大利亞前總理陸克文在最近一場講座上預料，中美實力前所未有地接近，2020年代對中美而言都是不成則敗的關鍵時期，這對全球而言將是「危險的10年」。

(中時新聞網)