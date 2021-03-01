2022年台北市長街頭民調結果曝光，各陣營熱門人中，國民黨立委蔣萬安與衛福部長陳時中並列第一。（本報資料照）

2022台北市長選舉全面開戰，藍綠兩黨都已開始積極地佈局。對此，有網紅在台北街頭進行街頭民調，詢問民眾若明日就要投票選市長，會想把票投給誰，結果顯示，衛福部長陳時中與藍委蔣萬安勢均力敵，均獲得8票，而綠委高嘉瑜則敬陪末座。

針對2022台北市長選戰，Youtuber《Bit King比特王出任務》列出藍綠白陣營可能推派的人選，有蔣萬安、羅智強、陳時中、吳怡農、高嘉瑜和台北市長黃珊珊，並在街頭詢問民眾若明天就要投票，會願意投給誰，根據《Bit King比特王出任務》結束訪問後的統計結果顯示，最多人願意投給蔣萬安和陳時中，兩人獲得8票，羅智強獲得5票，吳怡農獲得4票，黃珊珊獲得3票，而受訪民眾當眾並沒有人選擇投票給高嘉瑜。

2022年台北市長街頭民調結果曝光，在各陣營熱門人中，立委高嘉瑜得到的支持度最低。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

在街頭民調進行的過程中，一名支持蔣萬安的阿伯表示，蔣為人正派、有品德，並指陳時中歪七扭八，他還批評綠營甚麼都要救是不要臉；而他最討厭的 人選是高嘉瑜，阿伯直言，她都是靠那張嘴巴在騙；一名住在中山區的阿姨指出，蔣萬安基層走得很勤，常常到里辦公室做法律諮詢，地方上大家都希望他多加油，因為上次選舉蔣沒有贏吳怡農太多，而這位阿姨也不能接受高嘉瑜當市長，並批評她比較自我。

有一位先生表示會支持陳時中，原因主要是考量到他的領導能力、管理方式、作風和形象等等，而最不能接受的人選則是高嘉瑜，他認為高嘉瑜比較適合當民代，監督者的腳色可能會扮演的比較好。

有一位大哥則表示支持黃珊珊，因為她是現任副市長，對現在的市政比較熟悉，比較能接續現在代的市政規劃和執行，而他認為陳時中比較不適合擔任台北市長，因為陳時中的專業和最近做的事情比較不是在管理層次方面，且比較是全國性的，若用中央角度看地方會有衝突。

(中時新聞網)