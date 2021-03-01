228連續假期最後一天，一名網友分享一段文章，由於內容像極了電影劇情，且他具體指出時間、地點、外型等，不到6小時，已逾萬人按讚、分享，成了今天下午網路最熱門的話題之一；實際情況卻是，根本沒故事裡的人物，文章也是從抖音梗複製過來的，網友上當了！

黃姓原PO在臉書貼文，「請允許我說個事情，2021年3月1日11:35台中大遠百5號廳電影《靈魂急轉彎》坐在9排6座的一個長髮白色NorthFace上衣的女生，妳上廁所走了之後，妳的男朋友親了妳的閨蜜，希望妳能看見。」

此文乍看相當真實，且台中大遠百威秀還真的有這場次，隨即引起網友熱烈轉傳，一下子超過6000人分享，「搞得台中市今天有帶女友去大遠百看電影的男生人人自危」。

原PO文章被拆穿，其實是複製大陸的抖音梗。（翻攝網路）

網友爭相走告，想找出當事人、當事人男友及閨蜜，更多人希望原PO分享後續。不過隨即有網友吐槽，並出示早先大陸網友的抖音梗截圖，指台灣這篇其實是複製文，「騙騙人氣的」。

黃男甚至煞有其事地更新，指那位女友私訊他，稱已分手，所謂的「閨蜜」，其實是他妹妹。

或許發現事情愈鬧愈大、一發不可收拾，黃男晚間9點關閉臉書。網路世界無奇不有，創作文、複製文看看就好，別太認真。

(中時新聞網)