美國食品藥品管理局(FDA)已緊急批准嬌生冠狀病毒疫苗，這是美國研發的第3種新冠疫苗，之所以倍受矚目是在於嬌生疫苗只需施打1劑，就可得到足夠的免疫力。除此之外，嬌生疫苗還有哪些特別之處?紐約州羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology,RIT)的病毒學家莫琳·費蘭（Maureen Ferran）解釋了嬌生疫苗的工作原理，以及與莫德納疫苗(Moderna)和輝瑞疫苗(Pfizer-BioNTech)的區別。

1.嬌生疫苗如何工作？

嬌生疫苗是一種「病毒載體疫苗」( viral vector vaccine)，至於莫德納疫苗與輝瑞疫苗都是「RNA疫苗」。回頭說嬌生疫苗，研發團隊利用一種無害的「腺病毒」做為病毒載體，把冠狀病毒的基因進行改造，修改了冠狀病毒表面刺突蛋白的一小部分遺傳指令，使這一段基因具有冠狀病毒的感染特性，卻沒有病毒破壞力，將已無害的冠狀病毒基因注回腺病毒內部，就形成「病毒載體疫苗」。

把這種腺病毒注射到人體身上之後，腺病毒所帶有的冠狀病毒表面刺突蛋白，會觸發人體的免疫系統運作，然後人體會針對這些外來蛋白質製造相應的抗體，這也就獲得了免疫力。如果將來再遇到真正的冠狀病毒時，抗體就能派上用場。

由於腺病毒不會在人體細胞中複製或是引起疾病，因此它很安全，不會因此而感染疾病。這種疫苗製作方法並不算太新。嬌生公司先前也使用類似的方法，生產伊波拉疫苗，也得到不錯的效果，而俗稱AZ疫苗的阿斯利康-牛津(AstraZeneca )疫苗，也是用腺病毒製作的病毒載體疫苗。

2.效果如何？

FDA的分析數據，嬌生疫苗的有效率為72％，在重症病例的有效率為86％。儘管接種疫苗的人仍然有可能生病，但這表明他們需要住院或死於COVID-19的可能性會減小了許多。

在南非的臨試驗中，由於面對的是變異新冠疫毒，因此預防效果確實有所下降，只有64％的預防率，但是重症預防效力卻保持不錯，仍有82％。FDA的報告還表明，嬌生疫苗也可以抵抗來自英國和巴西的變種病毒。

3.與其他疫苗有何不同？

最基本的區別就如第1問所說，嬌生疫苗是腺病毒載體疫苗，而莫德納疫苗與輝瑞疫苗都是「RNA疫苗」。從目前的發展來看，2種RNA疫苗都需要注射兩次。嬌生疫苗只需要單劑。當疫苗短缺時，這是關鍵差異。

另外，因為RNA疫苗受溫度影響很大，因此莫德納、輝瑞疫苗都需要低於冰點的溫度來保存，至於病毒載體疫苗則可以在更高的溫度下保存，從而更易於使用和分發。

4.如何選擇疫苗？

公衛專家的看法是「別挑剔」。儘管莫德納疫苗與輝瑞疫苗的總體功效高於嬌生疫苗，但目前各國考量的是如何達成群體免疫，因此愈快得到保護力比個別疫苗的效果來的重要。而且嬌生疫苗至少在預防重症的成果是夠好的，這才是真正的重點。

為了阻止新冠病毒變異繼續發展，需要盡可能多地接種疫苗。目前嬌生公司預計將出貨近400萬劑。

(中時新聞網)