彰化市肯納兒烘焙坊庇護工廠所在店面，因屋主有意賣房不再出租，憂心搬遷後成員需面臨重新適應學習問題，決定貸款750萬元買屋，並向縣府申請通過核准啟動勸募，3個月來仍有近400萬元缺口，本月起將主動出擊，舉辦公開演出與大型募款，希望各界共襄盛舉讓成員不必再漂泊。

彰化縣自閉症肯納家長協會理事長吳木鴻表示，協會原本只是自閉症者（又稱星兒、肯納兒）專屬的家長團體，2008年組成協會，2012年再設置肯納兒烘焙坊。

目前庇護工場加上位在秀水鄉的小型作業所，共提供近40名身心障礙者工作機會，年紀在19歲至35歲之間，靠著政府經費補助、麵包銷售盈餘，領取工作薪資學習自立。去年7月蔡英文總統還曾專程拿著振興消費券專程至烘焙坊買麵包糕點，肯納兒與家長們還興奮大合照。

吳木鴻說，協會會址與烘焙坊相鄰，都位在彰化市陳稜路，不少成員從成立之初就加入，一待就是8年多，搬遷安置的成本要上百萬，加上自閉兒們要轉換新環境重新開始適應真的太困難，大家開會商量後決定買下。

除了協會積蓄自籌款項，再向銀行貸款750萬元，因為3.08％的利息比一般房貸高一倍，為了減輕利息負擔，因此在縣府核准同意下啟動一年的勸募計畫，去年12月7日至上月底，累計募款375萬元，已陸續還給銀行。

吳木鴻說，從1000元、幾萬元，最高有單筆10萬元捐款，涓滴累積匯聚，但現在高峰期已過，募款速度趨緩，為了不讓募款的腳步停下，這個月起將主動出擊，舉辦大型才藝表演暨募款活動宣傳，期盼各界能共襄盛舉，早日在今年底前達成募款目標。

(中時 )