珍愛藻礁公投連署引發全民熱潮，外傳去年環團跟蔡英文總統見面，蔡看到環團拿出的三接開發案地圖後陷入5分鐘沉思，還說跟她得到的資訊並不一樣。不過，去年參與座談的與會者表示，沒有印象總統有陷入5分鐘沉思的情事。

珍愛藻礁公投共同發起人何宗勳指出，2017年以來，環團每年都例行在世界地球日跟蔡總統見面，去年因疫情延到6月5日才跟蔡見面，當時環團拿出三接開發案的地圖，蔡看到後說跟她得到的資訊並不一樣。環團質疑經濟部、中油隱瞞資訊。

不過當天的與會者表示，沒有印象有環團描述的，所謂總統陷入5分鐘沉思的情事，只憑單方面記憶的說法可能有不盡真實之處。但蔡總統現場確實有表達，要與相關團體再多進行溝通。

他說，實際上，在這之後，總統府副祕書長李俊俋也曾親自前往桃園，與公投領銜人潘忠政面對面溝通，後續也透過各種方式持續交換意見。農委會也在去年6月、7月、9月召開3次的溝通會議。

他強調，這些舉動都是期盼能夠找尋更多的共識，但接收站再往外海移的所謂妥協方案，卻始終不被接受。即使在潘忠政及民間團體發動藻礁公投案後，李俊俋仍未放棄溝通，但最終得到的訊息就是，他們唯一可以接受的方案就是「不蓋三接」的立場。

(中時 )