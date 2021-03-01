228連假期間，台南白河警分局動員警力及民力188人次維護交通順暢。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

228連假期間，台南白河區木棉花季3天共計吸引近2萬名民眾賞花。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

228連假期間，台南白河區木棉花季3天共計吸引近2萬名民眾賞花，觀光勝地「關子嶺風景區」，也湧入大量車潮，白河警規畫警力維護轄區交通順暢，共計動員警力及民力188人次，讓民眾開心出遊皆能平安返家。

除針對交通疏導維持順暢外，白河警3天來為維護交通安全，也取締了4件酒後駕車並依涉嫌公共危險罪送辦；勤務路檢中也攔檢查獲各類通緝逃犯2名。

另針對交通重大違規，如闖紅燈、違規停車、轉彎未依規定、無適格駕照等違規共計取締54件。在取締超速部分，白河分局選定轄內台一線、172線、165線、南314線等易超速肇事之寬大筆直道路，於日、夜易發生交通事故時段路段實施測速照相，共計取締超速28件。

白河分局長陳明宏表示，今年228連續假期讓每位來白河分局轄區遊玩的旅客皆盡興而歸，維持交通順暢、治安平穩有賴所有同仁之努力，也提醒民眾「遵守交通規則、保障安全回家路」。

(中時 )