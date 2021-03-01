諧星渡邊直美3月1日在IG發文宣布，4月起將結束所有在日本的常態演出，正式移居美國在當地發展，並已與兩家美國當地經紀公司簽約，當年以模仿歌手碧昂絲（Beyoncé）起家的她，正式成為碧昂絲的同門師妹。

今年33歲的她為積極為進軍美國市場2年來勤做準備，前年在紐約購屋、計劃性地長期發展，希望有朝一日能在好萊塢立足，演藝經紀與旗下有山繆傑克森（Samuel Jackson）、碧昂絲等巨星的ICM簽約、模特約簽給IMG。渡邊早期曾在直播節目中，在當時赴日參加宣傳活動的碧昂絲面前模仿本人，逗得碧昂絲樂不可支。

渡邊與碧昂絲多年前首次相見，將在美成為同門藝人。（http://botchcruising.hatenablog.jp/entry/2015/04/23/020414）

她表時其實原想繼續美日兩邊「一半一半」活動，但疫情當前恐增加風險，於是在與新公司簽約之際，定居美國正式發展。2月28日她上日本節目時表示，期許自己像喜劇天王艾迪墨菲（Eddie Murphy）有自己的喜劇代表作、並以喜劇片得獎。

渡邊過去不限諧星身份，一路發展各類型演出，主演電視劇《最強的媽媽栞納》原本不被看好的演技受到肯定，在服裝、時尚表現也十分出色，IG當年在日本竄起時她在最佳時期成為「追隨者人數增加最快的名人」，人數近來達935萬人居日本人之冠，並獲任美國品牌「KATE SPADE」全球大使，她自任創意總監的服裝品牌「PUNYUS」也一直推陳出新，還曾來開展快閃店，對於衣著，她認為自己的美感來自小時候常去的台灣傳統市場，信念是「挑戰不敢穿的衣服」。

她表示，就算失敗從舞台上消失，也要先做好100％準備後「好好打一場仗後再消失」。不過她也說：「也許5年後結果一事無成，到時請大家嘲笑我！」

(中時 )