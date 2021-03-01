威力彩第110000016期銷售金額2.8億元，本期總獎金1.5億元，上期頭獎金額累計7.3億元，預估頭獎上看8.1億元，於1日晚間開獎，第一區獎號為：05、09、10、21、32、38，第二區：07。實際開獎號碼以台彩為準。

據台彩統計，威力彩目前第一區最冷門號為09僅開出104次，熱門號碼24號，已經開出143次；第二區最冷門的是07號，熱門則為02號。台彩上一次開出威力彩頭獎已經是2020年11月19日，距現在達3個多月頭獎未送出，當時是3.7億元一注獨得，獎落屏東縣潮州鎮清水路的「易億富彩券行」。

據統計，第四屆威力彩開賣至今共送出22注億元頭獎，9注10億元頭獎、3注20億元以上頭獎，總共開出28次頭獎獨得，未開出716次，單期最高獎金為30億元，頭獎開出最多的為台中市，已開出9次，而金門、新竹、連江、嘉義、澎湖7縣市至今掛0，尚未開過頭獎。

(中時新聞網)