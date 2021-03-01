收假日高鐵系統當機 車站出現排隊人潮 21:092021/03/01 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵晚間傳出訂票系統異常，旅客無法付款取票。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是228連續假期最後一天，高鐵、台鐵各車站今天一整天都有人潮湧入，準備北返。不過晚間卻傳出，台灣高鐵公司的網頁及app當機，訂票頁面均顯示忙碌中，已訂票民眾無法付款取票，車站櫃檯前大排長龍。 高鐵公司證實，今晚7點過後站外購票通路發生異常，正派人處理。旅客若已使用手機取票，搭車不受影響；已訂票但還沒付款取票者，可在車站內直接付款取票搭車。高鐵公司會加派人手引導，協助旅客順利搭車。 228連假 國道5號今起進入交通高峰 鳴鳳古道連結頭屋、獅潭 800萬元修繕設備環境 (中時新聞網) #高鐵 #取票 #訂票 #搭車 #付款 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵左營站疑似爆裂物 警方捕1男 防爆小組給說法 00:382021/02/26 社會 228收假日國5北上開始塞 時速降至40公里 11:082021/03/01 生活 五月天3月台南開唱 黃偉哲邀五迷聽演唱會遊台南 22:432021/02/27 寶島 完成一日北高挑戰 柯文哲晚間9點56分抵終點 23:402021/02/28 政治 大陸交通藍圖 擬建福州通台北高鐵 04:102021/02/28 焦點新聞 二二八紀念移師高雄 蔡英文頒回復名譽證書 12:202021/02/28 政治 5G助攻業績 集團產能撐腰 亞信天鈺 後市可期 04:102021/02/28 產業特刊 8人團吃熱炒插隊 超狂藉口驚呆網友：這招夠賤 12:202021/03/01 生活 台中到高雄開車僅花1小時 男曝最高時速：以後不敢了 22:372021/02/28 社會 竹南火車站周邊科技設備抓違停 3月1日正式執法 15:342021/02/27 社會 放棄對華接觸 美國將犯大錯 04:102021/03/01 焦點新聞 生活熱門新聞 老公手機沒帶 人妻一看5字來電顯示瞬間愣住網笑瘋 - 生活 本周變天降10度時間曝光 下波鋒面雨很多 - 生活 青花菜輸了 名醫揭10大健康食物 第1名竟是它 - 生活 戰愛莉莎莎慘爆 台大醫蒼藍鴿遭檢舉營利 院方回應了 - 生活 洞房夜驚見妻胸前刺4字 隔天下場悽慘親友嚇傻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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