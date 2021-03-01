今天是228連續假期最後一天，高鐵、台鐵各車站今天一整天都有人潮湧入，準備北返。不過晚間卻傳出，台灣高鐵公司的網頁及app當機，訂票頁面均顯示忙碌中，已訂票民眾無法付款取票，車站櫃檯前大排長龍。

高鐵公司證實，今晚7點過後站外購票通路發生異常，正派人處理。旅客若已使用手機取票，搭車不受影響；已訂票但還沒付款取票者，可在車站內直接付款取票搭車。高鐵公司會加派人手引導，協助旅客順利搭車。

(中時新聞網)