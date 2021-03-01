第18屆福興盃全國大專暨青少年網球錦標賽今天進行第3天賽事，國立體大李冠毅和林維德率隊稱霸大專男生公開組，台灣師大則在謝語倢帶領下，成功完成本賽大專女生公開組7連霸。

眾所矚目的大專公開男生組決賽，國體大和台師大繼昨天小組賽對壘，今日於決賽再度過招，國體大第1點派出林維德／歐善元面對師大蔡慶煌／朱柏安，開賽一度陷入0比4落後，隨後追到3比4，在歐善元的關鍵發球局，林維德／歐善元積極給予對手壓力，迫使對手發生失誤，最終以6比4逆轉搶下第1點。

第2點單打，國體大由李冠毅出戰台師大何承叡，兩人曾在2019年高雄海碩盃網球賽男雙攜手闖進4強，這次變成對手，開賽何承叡以強勢發球和正拍，率先取得5比2領先，不過李冠毅力挽狂瀾，不放棄任何機會，甚至化解何承叡的1個賽末點，將戰局拉回5比5平手，最終甚至在「搶七Tiebreak」以6比5（3）上演大逆轉，讓台師大在大專男生公開組4連霸夢碎。

國體大連續上演逆轉秀，第1點建功的林維德表示：「剛開始搭擋歐善元的節奏有點被對方帶走，氣勢比較低靡，就一直鼓勵他，也很開心改變戰局。」第2點單打奪勝的李冠毅則說：「開局時對手打得很好，自己接發沒有跟上，後面一直告訴自己要平常心。」

至於大專公開女生組決賽，由台師大、台北市立大學爭奪后冠，第1點台師大吳弈瑾對決北市大陳昱穎，場邊由職業好手謝語倢坐鎮指導，吳奕瑾在面對對手的身材優勢，選擇以多種球路調動陳昱穎，最終以6比4獲勝；第2點台師大高慈薈／洪亦萱對上北市大王兆宜／吳思誼，北市大展現絕佳默契，以3比6扳平戰局；第3點台師大女單由謝語倢鎮守，以6比2輕鬆帶走勝利，也率領台師大完成大專女生公開組7連霸。

謝語倢表示，自己在職業賽休戰期間，選擇透過福興盃以賽代訓，趁此機會調整個人狀態，特別指出很喜歡福興盃的團體賽氛圍，「在新冠肺炎疫情期間，其實對自己的發球做了球質上的調整，打大專盃也都以個人賽比較多，能跟學妹一起打團體賽真的很棒！」

謝語倢率領台灣師大成功完成福興盃全國大專暨青少年網球錦標賽大專女生公開組7連霸。（海碩整合行銷提供）

(中時 )