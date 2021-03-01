第18屆福興盃全國大專暨青少年網球錦標賽今天進行第3天賽事，國立體大李冠毅和林維德率隊稱霸大專男生公開組，台灣師大則在謝語倢帶領下，成功完成本賽大專女生公開組7連霸。
眾所矚目的大專公開男生組決賽，國體大和台師大繼昨天小組賽對壘，今日於決賽再度過招，國體大第1點派出林維德／歐善元面對師大蔡慶煌／朱柏安，開賽一度陷入0比4落後，隨後追到3比4，在歐善元的關鍵發球局，林維德／歐善元積極給予對手壓力，迫使對手發生失誤，最終以6比4逆轉搶下第1點。
第2點單打，國體大由李冠毅出戰台師大何承叡，兩人曾在2019年高雄海碩盃網球賽男雙攜手闖進4強，這次變成對手，開賽何承叡以強勢發球和正拍，率先取得5比2領先，不過李冠毅力挽狂瀾，不放棄任何機會，甚至化解何承叡的1個賽末點，將戰局拉回5比5平手，最終甚至在「搶七Tiebreak」以6比5（3）上演大逆轉，讓台師大在大專男生公開組4連霸夢碎。
國體大連續上演逆轉秀，第1點建功的林維德表示：「剛開始搭擋歐善元的節奏有點被對方帶走，氣勢比較低靡，就一直鼓勵他，也很開心改變戰局。」第2點單打奪勝的李冠毅則說：「開局時對手打得很好，自己接發沒有跟上，後面一直告訴自己要平常心。」
至於大專公開女生組決賽，由台師大、台北市立大學爭奪后冠，第1點台師大吳弈瑾對決北市大陳昱穎，場邊由職業好手謝語倢坐鎮指導，吳奕瑾在面對對手的身材優勢，選擇以多種球路調動陳昱穎，最終以6比4獲勝；第2點台師大高慈薈／洪亦萱對上北市大王兆宜／吳思誼，北市大展現絕佳默契，以3比6扳平戰局；第3點台師大女單由謝語倢鎮守，以6比2輕鬆帶走勝利，也率領台師大完成大專女生公開組7連霸。
謝語倢表示，自己在職業賽休戰期間，選擇透過福興盃以賽代訓，趁此機會調整個人狀態，特別指出很喜歡福興盃的團體賽氛圍，「在新冠肺炎疫情期間，其實對自己的發球做了球質上的調整，打大專盃也都以個人賽比較多，能跟學妹一起打團體賽真的很棒！」
(中時 )
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