蔡英文「論文門」，日前遭美國北卡羅來納大學經濟系副教授林環牆曝光新進展，英國行政法院一審判決皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）必須要公開「蔡英文博士論文口試委員姓名」，但ICO回復英法院將延後一星期公布，追查論文門1年多的資深媒體人彭文正受訪直言，民進黨全力反打他成「中共同路人」，其實跟「2011年6人小組」有關。國民黨台北市議員徐巧芯則笑稱，民進黨的抹紅做法實在太好笑了。

彭文正說1日出席TVBS政論節目「新聞大白話」電訪，她表示，ICO(Information Commissioners Office)延後一周，代表他們還沒喬好，他指出，自己已經不寄望民進黨了，他指出，早在2011年，民進黨私下組成的6人神祕小組，成員包括現任駐美代表蕭美琴、駐德代表謝志偉、前駐英國大使張小月等人，現在都高升或卡住重要職務，藉人事調動權掌握一些機密不外流，蔡總統所做的每件事，都圍繞著那本論文。

彭文正強調，接下來兩周，將是蔡政府用台灣國力交換論文門祕密的關鍵時刻，對於外界傳聞彭文正緊咬論文，是因為在《民視》節目被停掉才挾怨報復？彭文正回應，不以人廢言，就算他動機不良，也不影響蔡英文欲蓋彌彰的事實，他也透露，自己已經被綠營側翼打成「統促黨」下線、國民黨側翼，他自己也覺得很好笑。

徐巧芯則說，其實這件事應該要很單純，府方坦坦蕩蕩主動公開外界質疑的資訊就好了，ICO延後一周公布蔡英文口委老師，她目前看不出來理由是什麼，也啟人疑竇。讓她覺得更有趣的是，民進黨上下把彭文正老師打成中共同路人這件事，她覺得太好笑了，因為彭文正長期的政治立場大家多少都有了解，不能因為彭文正質疑論文，綠營就把彭文正人設180度大翻轉，這完全是沒道理又荒謬的事，因此，民進黨方面稱論文完全是真實的，她個人是要「畫一個問號的」。

國民黨台北市議員 徐巧芯。(圖/本報資料照)

(中時新聞網)