「天氣職人」吳聖宇指出，隨著228連假結束，新一波鋒面系統已逐漸靠近，午夜起將持續掃過台灣上空，屆時北部、東部，及中部地區都有局部短暫陣雨機率。(摘自吳聖宇臉書)

氣象局表示，明（2）日清晨起受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部天氣將明顯轉涼，水氣也明顯增多，整天濕涼。(氣象局提供)

中央氣象局指出，今天（1日）西半部及臺東高溫回暖來到27-29度，水氣較少，僅東半部地區有零星短暫雨。不過「天氣職人」吳聖宇指出，隨著228連假結束，新一波鋒面系統已逐漸靠近，午夜起將持續掃過台灣上空，屆時北部、東部，及中部地區都有局部短暫陣雨機率。鋒面過境後南下的東北季風也會替各地帶來變天的感覺，尤其北台灣高溫可降至10度，轉涼感受明顯。

氣象局表示，明（2）日清晨起受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部天氣將明顯轉涼，水氣也明顯增多，整天濕涼。氣溫變化方面，北臺灣高溫降溫最為明顯，與今日下降幅度可達8至10度，其他地區也有3至5度，各地低溫則約下降2至4度；明日北部、東北部及東部高溫約20-22度，其他地區約25-29度；北部及東北部低溫約15-16度，其他地區約17-19度

吳聖宇指出，鋒面系統預計在午夜就會掠過北台灣上空，接著再繼續向南移動。從半夜到明清晨，包括北部、東北部、花蓮、台東等地都將陸續轉為有短暫陣雨天氣；中部的台中、彰化、南投、雲林等地也會有局部短暫陣雨機會；嘉義以南地區則是雲量明顯增多。吳聖宇預估，降雨會延續到3日，不過整體降雨範圍還是集中在北部及東半部，中南部的雨量仍不算多。

吳聖宇表示，鋒面過後隨著東北季風南下，各地也會逐漸轉冷，明晚到後天（3日）清晨，中部、北部、東北部低溫會降到14-15度，部分地區更會降至12-14度間，整體感受偏涼；南部及花東地區低溫也將會降到15-17度，有變天的感覺。氣象局表示，直到周四、周五（4-5日）東北季風開始減弱，氣溫逐漸回升，僅東半部局部陣雨，其他地區多雲為主。

(中時新聞網)