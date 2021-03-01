福興盃網球賽與會選手獲贈客製化專屬紀念幣。（海碩整合行銷提供）

福興盃全國大專暨青少年網球錦標賽舉辦了18屆，18也代表著成年的意義，大會今年特地準備刻印著金色「福興成年禮 18YEARS」字樣的透明盒子，裝入第18屆福興盃的「登大人紀念幣」，鋼製質感硬幣在正面描繪每個選手在場上奮力擊球的身影，背面則浮刻福興盃與選手名字的金屬面，透過「福興成年禮」儀式，每一個獨一無二的紀念幣交遞給選手，也承接著每個熱愛網球的精神。

來自善化高中，曾參加過7屆賽事的陳柔蓁表示，18歲是個全新生活的開始，會勇於嘗試不一樣的事物，同為善化高中的蔡鎮安則說道：「18歲開始要學著獨立，學會對自己負責，打了8年的福興盃，我覺得各個面向都做得很好，像是這個紀念幣，我就覺得跟畢業證書一樣有意義。」

對於18歲的期待，來自台北市立大學的王兆宜表示，「今年福興盃18屆，我也剛好18歲，就是一個成年禮的概念。」王兆宜期許自己可以在職業賽事上闖出一片天。

回想起20年前福興盃的起源，來自於高雄市民族國小家長們的請託，台灣福興工業股份有限公司總經理陳建昆在「福興成年禮」的授幣儀式上說：「想要南部也有能讓孩子投入的網球比賽，能夠就近參與賽事，減輕他們南北往返的交通費用負擔。」陳建昆補充，隨著選手從小學成長至中學階段，賽事也隨著擴編至國、高中團體賽及大學團體賽，參與選手近年皆破千人，每一位選手的熱烈迴響，也是台灣福興文教基金會堅持舉辦福興盃的原因。

台灣福興文教基金會的執行長林宜錚表示：「一個事情能連續做18年很不簡單，要努力讓它越來越好，就像每個年紀都有不同的責任跟義務。」

福興盃網球賽今年首度與中華民國網球協會及海碩整合行銷合作，分別協助執行賽務及行銷宣傳，有別於其他團體賽，福興盃的獨特性定調在「成為一個網球平台，以球會友的場合」，希望透過福興盃讓選手們強健心理素質，從中學習到為團隊全力以赴的使命感。

(中時 )