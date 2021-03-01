雖然新冠疫情嚴峻，加上恐怖攻擊陰霾如影隨形，但高齡84歲的天主教教宗方濟各，依舊將按計畫，在本周五首度造訪伊拉克。這趟歷史性之旅，教宗除了會晤伊拉克總統薩利赫、總理卡迪米，以及當地基督教社群外，還將與伊斯蘭世界最具影響力的領袖之一，90歲的什葉派最高領導人大阿亞圖拉（Grand Ayatollah）希斯塔尼面對面。

這是方濟各接任教宗8年來，第33次出訪行程，受疫情影響，這也是他15個月來首度出國。由於不到一周內確診數飆升一倍，伊拉克上星期起祭出新一波防疫限制，包括宵禁和周末3天完全封城等。

據報導，教廷駐伊拉克大使萊斯科瓦爾，日前也已確診，但不影響教宗到訪。教宗的隨行團隊出發前將全部注射疫苗，在伊拉克的某些活動中，也都要求戴口罩和保持社交安全距離。

伊拉克政府已保證，教宗在3天走訪6個城市的行程，都會提供最高維安，但上個月巴格達市場才發生連環炸彈爆炸，造成32死，上百人受傷。

(中時 )