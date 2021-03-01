味全龍今天推出郭郁政先發，儘管他之前因當兵體重掉了10公斤，但此役2局投球表現令教練驚艷，總教練葉君璋說：「投得滿不錯的，有比我想像中的好。」

郭郁政去年底去服兵役，今年1月20日退伍，但因軍中作息太正常，從96公斤一口氣少了10公斤，歸隊後要再找回肌耐力，現增加了2公斤。

今天郭郁政首度在熱身賽出賽，2局用16球，僅被高國輝敲安，另有2次三振、無失分，球隊也以2比1奪下熱身賽二連勝。

葉總表示，這是郭郁政當兵回來後首度實戰，保險起見先投2局，「今天的表現比想像中的好，球速也沒落差太多。」之前葉君璋就有點名郭郁政是先發人選之一，但他強調，不會因此急著讓郭郁政上一軍，還是要視選手身體情況而定。

郭郁政本人則說：「今天控球不錯，球還滿會跑的，比預期的還要好，希望有機會趕上開季，以目前的調整狀況應該是有機會。現在這樣的體重沒有影響到球速，就先維持這樣就好。」

(中時 )