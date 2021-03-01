在台灣廟宇中，祭拜供品最特殊的，當屬位於南投中寮的石龍宮，由於石龍宮供奉土地公又被稱為「泡麵土地公」，遊客拜拜完一定要吃碗泡麵，特殊景象成為該廟特色。二二八連假最後一天，石龍宮湧入大批遊客，廟方統計連假3天內遊客人數突破10萬人次，吃掉高達4000箱、近5萬碗泡麵。

南投縣中寮鄉石龍宮的信眾，習慣以泡麵作為供品，不少還願信眾也總帶著一箱箱泡麵供奉，以「泡麵土地公」聞名，不少信眾只要來參拜就必吃上一碗泡麵。不少民眾都會抱著好奇與朝聖的心情前往參拜。

連續三天二二八連假，石龍宮每天進數萬遊客，廟廣場和座位區滿滿都是參拜香客與遊客，不管大人小孩人手一碗泡麵蔚為奇觀。

大部分民眾都只能隨處站著，堪稱世界最壯觀的「立食」場面。石龍宮主委吳秋福表示，從春節大年初一到今天，天天都是人潮擠爆，為了防疫，每天都派專人在入口處，為遊客量體溫，還有10多人負責指揮交通、整理遊客吃完的泡麵空碗和垃圾。

根據廟方統計，這三天連假吃掉了5萬碗泡麵，但是廟方強調，民眾不需擔心，廟方準備的泡麵還是供應無虞，主要是不少信徒拜拜的供品都是一箱一箱，大部分人拜完之後就把泡麵留下給廟方，另外還有還願的民眾往往一字都帶著數百箱泡麵前來。

廟方表示，最高紀錄曾經有位信眾送來2000箱泡麵答謝土地公，因此廟方泡麵源源不絕，而且葷素各種口味都有，請民眾不必擔心吃不到泡麵。

(中時新聞網)