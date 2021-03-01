台南市將軍區全區栽種約3000株木棉樹，每年春天吸引眾多遊客前往賞花。（劉秀芬攝）

台南市將軍區全區栽種約3000株木棉樹，每年春天吸引眾多遊客前往賞花，近日苓子寮木棉花道花開約3成，南21線2公里漚汪木棉花道更已開5成，區公所將於3月21日在苓仔寮木棉花道舉辦「鐵馬將軍賞紅棉」活動，可騎鐵馬賞花、體驗拔蘿蔔，2日上午10點起開放網路報名。

將軍區木棉花分布在南1、南20、21、22、24、26、28等7條區道和苓子寮社區北側外環道兩旁，每年開花時一片火紅，十分壯觀。

將軍區長洪聰發說，木棉花開是將軍區季節限定的美景，為推廣在地旅遊，今年特別舉辦騎鐵馬賞花、拔蘿蔔活動，希望讓遊客欣賞將軍的田園風光及生態景觀，帶動將軍的觀光、行銷特色農業。

騎鐵馬、拔蘿蔔活動採用網路報名方式，鐵馬組含拔紅蘿蔔體驗，名額200名，需付租鐵馬費用150元；拔蘿蔔組免費參加，名額100名；拔蘿蔔須自備小鏟子，袋子由主辦單位提供。區公所表示，拔蘿蔔活動年年報名秒殺，有興趣的民眾可上活動網址登記。

(中時 )