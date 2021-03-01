日職明天就要開始進行官辦熱身賽，讀賣巨人隊今（1）日與養樂多燕子隊互換球員，巨人送出前年「世界12強棒球賽」國手、左投田口麗斗，換來內野手廣岡大志。日媒報導，巨人是為了補強內野火力，養樂多則需要先發投手，因此各取所需，迅速達成交易。

25歲的田口麗斗已有6年一軍資歷，累計36勝37敗16中繼2救援、自責分率3.49，表現中規中矩。他起先擔任先發投手，2016年戰績10勝10敗、自責分率2.72，2017年13勝4敗、自責分率3.01，這兩個球季表現最佳，站穩先發輪值。

不過田口麗斗在2018年的先發表現退步很多，2019年轉為中繼投手，去年則先發、中繼都有上場，拿下5勝7敗2中繼1救援、自責分率4.63的成績。今年春訓田口起步並不順，先是左手發炎，後來又大腿緊繃離開一軍去做治療及復健。

至於廣岡大志4月上旬滿24歲，他在2016年升上一軍，累計出賽236場，擊出101支安打，包括21支全壘打，共有54分打點，生涯打擊率2成14。儘管出賽數並不多，2019年他擊出10支全壘打，2020年則有8轟，曾被視為「山田哲人二世」，或許換個環境能夠獲得更多出賽機會。

(中時 )