網紅「理科太太」推出維他命產品，被許多民眾追捧，並已在募資平台募得逾千萬資金。營養師提醒，「營養不是有就好」，維他命更不能隨便吃。營養師林雅恩臉書PO文指，從「理科太太」的迅速集資，可看出台灣人相當重視健康，尤其透過服用維他命等方式。但她提醒，服用保健食品有其風險，「就像基金下單有賺有賠」，應詳閱說明、聽取建議，以免花錢又傷身，尤其5種人食用前應留意。

1、經常運動健身的人

這類商品含有多種抗氧化劑，近幾年研究顯示，補充抗氧化劑對於恢復運動性能沒有幫助，甚至可能降低身體在訓練過程中的肌肉適應效率。

2、擔心得到癌症或已有慢性病的人

不少文獻紀載，非營養不足的人貿然補充抗氧化營養品（尤其是油溶性營養素），不但無法預防癌症，反而會導致身體損傷、增加罹癌風險。

3、準備懷孕的人

雖然部分抗氧化劑對一般人來說算安全，但針對生理功能轉換中的特殊族群（如孕婦或備孕族群）來說，恐怕存在未知風險，應盡量避免。

4、不想被當成人體試驗的人

商品雖然做了封閉測試，卻沒有公開討論「安慰劑效應」的考量，現在買來吃等於幫忙做人體試驗，在副作用和健康風險有待釐清前，最好自行評估。

5、容易食物過敏的人

許多人並不知道自己對某些食物有「慢性過敏」，尤其因慢性食物過敏而導致慢性發炎體質的人，該項商品可能加重某些症狀。

(中時新聞網)