大陸宣布禁止進口台灣鳳梨，引起社會熱議，公股銀參與「爆買」運動，台銀、一銀、兆豐銀、合庫、台企銀、華南金與彰銀等都大量採購鳳梨，合計採購超過300公噸，挺台灣鳳梨農。

台銀採購了50公噸的鳳梨，將與客戶與慈善團體分享；一銀同樣台灣在地農民採購50公噸，分享給長期扶持的社福團體偏鄉學校、客戶和員工，以行動力挺在地果農。

兆豐銀也買了50公噸，力挺台灣農產品；合庫則一口氣買60公噸，以實際行動力挺鳳梨農，希望藉由拋磚引玉的方式，發揮企業的影響力，號召更多民眾一同愛護在地農業、支持在地農產品。

華南金各子公司共計購買60公噸鳳梨，分送給全台各地社福單位、弱勢團體的朋友享用；彰銀也採購60公噸的鳳梨，以行動支持台灣果農。

台企銀則向嘉義縣、台南市等南部鳳梨生產地區購買近30公噸的鳳梨，與重要股東、員工及其長期扶持的銀髮樂齡學堂的長者及志工分享。

(中時 )