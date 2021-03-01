機車日常保養，最常聽見的就是更換機油，一名網友在臉書分享一張照片，表示換機油時，師傅稱自己以前是咖啡店的店長，一看照片網友笑翻，稱讚師傅太有才華，不過眼尖的內行人，一看卻直呼「不對勁」。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張照片，並標註「今天去換機油，師傅說他之前是星巴克的店長」，只見照片中，一台機車下方放著一個臉盆，接機車滴下來的油，不過臉盆裡的內容物，竟然出現咖啡上層才有的漂亮拉花，連顏色都跟真正的咖啡幾乎一樣。

師傅拉出咖啡拉花(圖片取自/爆廢公社公開版)

網友看到照片直呼這位師傅很優秀，根本是被「修機車耽誤的咖啡師」、「這是拉機油」、「師傅：拉花我也略懂」、「這口感不錯」、「師傅的浪漫」，不過有內行人指出，如果機油變成這顏色，騎士頭一定很痛，因為代表引擎有問題，絕對需要花大錢修理了。

至於照片真實性，許多網友表示，這張照片不久前曾經瘋傳過，認為這張拉花機油，應該是後製上去，並非真的是修車師傅的傑作，還有幽默網友將咖啡拉花後製在馬桶照裡面，笑稱上廁所也「拉」的出來。

(中時新聞網)