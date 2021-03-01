到3月1日，中國允許海警局船隻使用武器的《海警法》實施屆滿一個月。日本共同社報導說，鑒於中國海警船在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）近海頻繁侵入日本領海或在鄰接區水域航行，日本執政自民黨內有意見指出，中方實施《海警法》使得日本周邊的安全環境更趨嚴峻，為此要求制定新的法律，放寬海上保安廳的武器使用條件等。

就此，日本政府在日前召開的自民黨相關會議上說明稱，如果對方試圖強行登陸尖閣諸島，根據情況可將其視為重大惡性犯罪而實施「危害射擊」，「現行法律之下，可以應對任何事態」。

不過，自民黨內仍有強烈意見呼籲制定新的法律，以便於現場的海上保安官及自衛隊員加以應對，對此，政府打算對各類事態的應對方法耐心地加以說明，以此尋求理解。

共同社2月28日指出，日本政府提及若海警局船隻在尖閣諸島強行登陸，將可能採取或給對方造成致命傷的「危害射擊」。雖然此舉是迫於反對《海警法》的國內輿論壓力，但日中雙方暗示使用武器來相互牽制的狀態，蘊藏著升級為不測事態的危險性。

「尖閣毫無疑問是我國的領土。必須切實守衛。」日本防衛相岸信夫27日在視察地東京都府中市再度表明防衛尖閣的決心。

在此前25日的自民黨會議上，日本政府出示了關於尖閣應對的新見解。海上保安廳的負責人介紹稱，外國公務船隻強行登陸尖閣將認定為凶惡犯罪，有可能實施危害射擊。危害射擊是行使基於《警察官職務執行法》的警察權，公務船是將海警局船隻考慮在內。

警職法也適用於自衛隊。岸信夫對自衛隊的危害射擊有所保留，稱「將根據個別情況做出判斷」。

危害射擊此前基本上僅限於正當防衛和緊急避難。政府在現行法律體制的範圍內明確表示也可適用於阻止在尖閣登陸，背後原因在於反對《海警法》的保守派為中心的輿論高漲的影響。

《海警法》實施後，迫於輿論壓力，日本朝野政黨均開始向政府提出完善法制的要求。但日本政府考慮到與國際法的一致性，對新的法律完善工作維持謹慎態度。

對此，自民黨年輕議員難掩不滿地表示：「政府在尖閣應對問題上缺乏幹勁。這樣無法堅守領土。」自民黨內部也相繼有意見指出，「中國透過《海警法》把矛頭指向尖閣，日本為了與中國對峙也有必要完善法律」（中層議員語）。

在自民黨內部充滿對政府不滿情緒的背景下，日本政府發布了有關危害射擊的見解。保守派對該見解予以積極肯定。政府相關人士透露「有必要排解不滿」。

從《海警法》開始實施的本月1日到26日為止，日本海警局駛入尖閣附近日本領海的天數達6天，較今年1月的3天翻一番。海警局船隻搭載了類似機關炮的裝置，有時還做出試圖接近日本漁船的動作。現場與擔當警備的海保巡邏船之間呈現出一觸即發的緊張局面。曾身處現場海域的漁船相關人士就海警局船隻不安地表示：「（海警局船隻）步步逼近，感覺受到威脅。」

日本政府設想的步驟是，在海保的巡邏船不足以應對海警局船隻的情況下，由防衛相向自衛隊發布海上警備行動命令，接手行使警察權。防衛省幹部不安地表示：「一發槍響都有可能發展為大規模的軍事行動。」

(中時 )