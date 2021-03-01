一名曹姓婦人昨（2月28日）前往新北市板橋區中正路一間服飾店消費，曹女將其BMW轎車違停在店門口，執行拖吊勤務的員警欲開單時，曹女竟罵警王八蛋，情緒失控，也不願乖乖趴下接受逮捕，警方無可奈何只好將其制伏在地，曹女反抗過程被民眾錄下，不少網友紛紛力挺警察執法，紛紛大呼結局好療癒。

黑絲襪大媽違停辱警王八蛋遭大外割，引鄉民大呼：結局好療癒。

據悉，曹女昨下午4時許，將BMW轎車停放於新北市板橋區中正路，板橋警分局交通分隊警員會同拖吊業者前往拖吊，車子才剛上拖吊架，曹女就衝出來表明身份阻止，情緒激動聲稱「我繳罰單，車子放下」，但員警堅持「鑰匙沒有來，我不會放車」，但她把鑰匙忘在店裡，只能眼睜睜看著愛車被拖走，氣得尖叫「等一下捏！」接著失控推擠警員嗆聲「妨害公務怎樣？」

曹姓女子當場情緒失控，員警這時大喊，「最後一次警告妳喔！我要使用強制力喔！」但曹女又反嗆「王八蛋！」雙方當街爆發激烈衝突，警員要求「妳趴下，趴下」，但曹女又嗆「我為什麼要趴下？」這時員警氣得直問「妳為什麼要罵我王八蛋？」「我可以逮捕妳，趴下」，她持續叫囂「你告我啊」就要離開，員警不得已下，使出大外割將其壓制在地。但曹女不從，警方無可奈何便將其撂倒在地，曹女則死命掙扎，還對著員警拳打腳踢，員警的臉頰則因此遭劃傷。

影片曝光網路後，不少網友也紛紛在留言區力挺警察執法，直說，「支持警察」、「支持警察執法！警察辛苦了」、「為什麼要為難警察」；也有網友留意到影片拍攝者也跟著要警察別制伏曹女，對此，不少網友痛罵，「拍攝者是腦袋進水嗎」、「支持警察，拍攝者心態令人搖頭」。

板橋警分局表示，同仁依法執行勤務，執法過程中遭阻擋並辱罵，已構成妨害公務，員警告誡不聽只能依法逮捕，曹婦仍持續辱罵，並與在場友人執意離去，員警沒辦法只能摔倒壓制，期間曹婦還對員警抓臉反擊，員警無奈噴一次辣椒水制止，見曹婦已無反抗，支援警力亦到場，便不再予以壓制，將人帶回。

板橋警分局解釋，本案員警未使用警械，逮捕前又予以通知告誡，曹婦不聽制止，故以侵害性最小的方法空手逮捕，造成遭反抗抓傷，支援警力到場後，即未再壓制，符合侵害性最小的原則。警方說，涉嫌人如對警方執法有疑問，亦可循程序提出意見的權利，警方亦會秉公處理。

(中時新聞網)