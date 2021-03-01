44歲香港女星鍾麗淇2010年和中義混血男友Nardone Ruggero結婚，育有2個女兒，而現年10歲的大女兒因罹罕見疾病，過去曾被醫生診斷活不過2年，但他們從不放棄，近日還曬出大女兒走路的影片，鼓勵其他生病的網友，滿滿正能量感動許多人。

昨（2/28）是國際罕見疾病日，鍾麗淇在IG分享大女兒Isabella使用助行器輔助走路的影片、照片，只見Isabella在爸爸的陪伴下，一步一步慢慢往前走，露出開心表情，讓眾人看了相當感動。

鍾麗淇的大女兒曾被醫生宣告活不過2歲。（圖／翻攝自IG）

而鍾麗淇也在貼文寫下：「醫生說『她可能不行』，媽媽說『她或許可以』」，認為診斷只是一個平台，預測只是一種可能，「儘管你的基礎搖搖欲墜，繼續努力，保持茁壯成長，受到啟發，充滿希望！」正能量的一段話，想勉勵同受罕病所苦的網友或其家屬，希望大家不要輕易放棄。

鍾麗淇的大女兒Isabella出生後被診斷罹「四號染色體缺損綜合症」，主要是因為基因突變造成，孕婦無法在產檢時得知，Isabella因手腳軟弱無力，無法獨立行走，曾被醫生斷言活不過2歲，幸好在夫妻的照顧下順利長大，目前已經10歲；而鍾麗淇之前接受港媒採訪曾透露，Isabella在4歲時仍不會開口叫媽媽，讓她非常崩潰，所幸她後來仍用愛心、耐心陪伴對方長大，小女兒Michela也常陪著姐姐，見姐姐坐不穩，還會用小小的身軀幫忙撐住，姐妹情深讓鍾麗淇十分欣慰。

Isabella現在已經10歲，努力走路的畫面感動許多人。（圖／翻攝自IG）

(中時新聞網)