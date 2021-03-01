結婚可說是每個人生命中重要的選擇之一，就算不是嫁入豪門，只要他有能力，有信心和責任給帶給另一半幸福，那就是最棒的對象。搜狐網命理專欄就公開嫁給12星座男的最好時機，快來看看如何選擇時機結婚！

▍白羊座：追了你很久在一起之後

如果一個白羊男人說他喜歡你，不要馬上答應他，等他為你做了很多事情，為了追你做出了很多犧牲的時候再答應他。由於他們是很不懂得珍惜的一群男人，所以從一開始你就要讓他知道你是多麼珍貴，在未來生活的時候，白羊男就會特別珍惜這段感情和婚姻，對你也會百分之百用心呵護，儘管有點大男子主義，但你只要乖乖聽他的話，很多事情就能迎刃而解了！

▍金牛座：為你拼命賺錢的時候

金牛座的人本身非常注重物質生活，一個人的時候金牛男就會非常努力賺錢，然而有了戀人之後，只要是金牛男認定可以託付一生的戀人，他就會刻苦賺錢，為了兩人能夠有長久穩定的感情生活。這個時候就可以嫁了！哪怕他現在是個窮小子，為了你他也會非常努力。金牛男算得上是潛力股，透過自己的努力也能賺進一定積蓄。

▍雙子座：不再說太多情話了

雙子男的情話就是太多了，有時候這些情話聽多了，就會自然而然的讓戀人覺得是廢話。因為雙子男自己答應過的事情卻從來都沒有認真做好過，這讓雙子男的戀人覺得不可靠沒有安全感，但是相反如果雙子男不再說太多情話，反而是真正腳踏實地去做，這時候就是可以嫁給他的最好時機！除此之外，戀人還要考核一下雙子男呢！

▍巨蟹座：帶你見父母

巨蟹男帶你去見家長的時候一定就是用心喜歡！一般巨蟹男戀愛了就希望能夠得到家庭的祝福，如果巨蟹男帶你回家並非常認真介紹給家人，就說明你在巨蟹男心中的地位非常高，這個時候你不妨選擇問問他有沒有結婚的意思，如果剛好有，就結婚吧！如果他沒有結婚的機會，或許是有原因，稍微體貼一下他吧！

▍獅子座：事業小有成色

事業剛剛有成色的時候，獅子男就希望身邊能夠有個女人了。他們要娶的不僅僅是個好女人，更是個讓他們帶出去有面子的女人，因此他會對戀人非常挑剔，如果這個時候獅子男還是在你的身邊沒有離開，把你當作是他最重要的人，那就結婚吧！他的選擇一定不會錯，也許會因為工作忙而沒有像曾經那麼多時間陪你，但是相信他也是愛你的！

▍處女座：疑心病稍微發作

疑心病剛剛發作的處女男就會質問戀人很多事情，而這個時候不妨戀人先主動問處女男是不是有結婚的意思呢！如果他剛好是這樣想，只是希望你能說出來，兩個人自然是有更美好的未來！如果他沒有結婚的意思，但是卻對你有非常多的疑心，說不定是真心愛你，但是現在還不敢確認你們之間的關係，這個時候就一定要多溝通和交流。

▍天秤座：不再看美女了

天秤男一定是見到美女就眼睛放光光的，不僅僅是天秤男，這是男人的通病，但是天秤男就是特別喜歡美女，看到長相漂亮的美女，就想吃掉呢！而他如果只是欣賞一個女人，就再也不會跟其他女人走得太近，這說明他的心裡真的只有你，這時候就可以考慮談婚論嫁，再拖下去小心他又要看美女了。

▍天蠍座：為你全權付出

天蠍男為你付出他能夠付出的全部的時候說明天蠍男這個時候真的愛上你了，天蠍男在感情方面很專情，但是你不得不說他也是花心的一群人。他對女人的欣賞不管是一個溫柔的小女人還是可愛的萌妹子亦或者是性感的舞女，他都願意欣賞和接觸，只要是他感興趣的。可是你發現當他只為你付出，心裡只有你的時候，或許你們之間的感情真的到是了可以進入婚姻殿堂的地步了呢！

▍射手座：朋友聚會少了

射手男的朋友聚會很多，在他們心中戀人的地位始終是比不上朋友的，射手男一般有時間就先會跟朋友出去玩，而把戀人放在一邊，給戀人錢讓她自己逛街或者是跟閨蜜出去玩。可是當射手男想要陪戀人出去玩，跟朋友聚會的時間和次數少了的時候，這就是射手男深愛你的表現，他也會很纏人喔！

▍摩羯座：事業上相對穩定

摩羯男在事業上相對穩定的時候就會希望能有一個心靈的歸屬！他們結婚的原因正是事業上相對穩定之後，希望兩個人的生活能夠美滿，渴望結婚之後戀人能夠給自己全部的愛情，也能夠在事業上對自己有所幫助，其次摩羯男的事業心很強，但是他的靠山就是戀人，就是愛情。

▍水瓶座：異性朋友關係不那麼曖昧

水瓶男身邊的異性朋友一直都很多，這是無法改變的，但是當你發現他跟身邊的異性朋友不那麼曖昧的時候，說不定就是他真的愛你的最佳時期！水瓶男在感情方面很用心，可是哪怕最用心的時候，他還是會希望自己有獨立生活的空間，能有關係好的異性朋友，在他們眼裡都沒什麼，只是戀人會多想，而當他和異性朋友不那麼曖昧了，就代表他用心了！

▍雙魚座：為你努力賺錢

雙魚男個性很懶，每天想賺錢，卻不是真的用心賺錢的人，當雙魚男真的投身到了賺錢行列的時候，說明他是真的愛上你了！雙魚男願意為你改變，願意為你面對現實，而不是一直活在自己編織的夢裡，這就是最大的付出。哪怕他做的並不怎麼好，也應該鼓勵他，相信時間會證明他所說的。

(中時新聞網)