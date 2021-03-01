威力彩今晚開獎再槓龜，頭獎連29槓，台彩預估下期（4日）銷售金額2.8億元，頭獎累積金額預估上看9億元。

今晚威力彩開出獎號第一區為38、05、09、10、21、32，第二區中獎號碼為07。

(中時新聞網)