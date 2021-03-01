連槓29期 威力彩頭獎獎金下期上看9億 22:122021/03/01 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連29槓。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今晚開獎再槓龜，頭獎連29槓，台彩預估下期（4日）銷售金額2.8億元，頭獎累積金額預估上看9億元。 今晚威力彩開出獎號第一區為38、05、09、10、21、32，第二區中獎號碼為07。 台灣大 首年風電投資上看5億 財部送小確幸 雲端發票專屬獎 雙加碼 (中時新聞網) #威力彩 #頭獎 #下期 #連槓 #威力彩頭獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 228連假連署份數持續上升 環團決議提高安全門檻至45萬 17:252021/02/28 生活 威力彩今開獎 頭獎獎號開出 21:052021/03/01 財經 鼓勵載具 雲端發票百萬獎倍增 04:102021/02/27 財經焦點 威力彩頭獎上看8.1億 命理師揭「財運噴發4星座」 00:302021/02/28 生活 麥當勞反轉疫情大復活 關鍵藏在這張新菜單 20:372021/02/28 財經 威力彩頭獎飆9億 5生肖未來7天財運超旺 16:302021/02/28 運勢 投資估破2兆 台積供應鏈同樂 04:102021/03/01 產業．科技 苗栗家扶中心 舉辦弱勢學童寒假挑戰營 15:342021/03/01 寶島 12星座3月運勢大公開 獅子喜事連連、巨蟹好運爆棚 12:492021/03/01 運勢 國道14路段易塞車 明北返趁早 04:102021/02/28 焦點要聞 3／1開獎日財運噴發前4名星座 威力彩8.1億有機會抱回家 21:102021/02/27 運勢 財經熱門新聞 15檔高現金殖利率 股市明燈 - 財經要聞 - 工商時報 3月進入台股2020年報月 高配息、高殖利率股價走勢可期 - 財經 聯發科搶回大陸市場 上一季5G晶片市佔狠甩對手 - 財經 抗亂流 15檔造市概念股逆襲 - 財經要聞 - 工商時報 鼎泰豐每年進帳100億 大股東賣股驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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