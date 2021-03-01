越南河內（Hanoi）一名3歲女童疑似獨自在家，在陽台玩耍時不慎滑倒，她緊抓住欄杆，整個人懸掛在高空中，一名30歲搬家公司司機阮育曼（NguyenNgoc Manh）見狀，趕緊衝上前伸出雙臂接住女童，救了她一命。

綜合外媒報導，事發於上月28日，一名3歲女童在家中陽台玩耍，卻不慎跌倒，她緊抓著欄杆懸掛在高空中，不停哭喊。當時阮育曼坐在貨車內，聽見小孩哭喊聲及民眾尖叫聲，抬頭一看，見到女童掛在高樓邊緣，他趕緊下車朝著公寓1樓大廳衝過去，爬到下方鐵皮遮雨棚上，伸出雙手將從12樓急墜而下的女童及時接住。

女童手臂和腿部骨折，被送往河內中央兒童醫院（Hanoi Central Children’s Hospital）救治，目前已無大礙；而阮育曼則是在救援過程中扭到手腕，但他仍相當高興能救回女童一命，河內市人民委員會主席朱國安（Chu Ngoc Anh，音譯）1日也頒發獎金與榮譽狀給他，他也被媒體喻為英雄。

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(中時新聞網)