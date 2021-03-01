28日深夜英國上空劃過一顆巨大流星火球，出現時間長約7秒，英國各地紛紛傳出目擊消息，連愛爾蘭也都看得到，引起民眾熱議。

綜合《衛報》等外媒報導，當地28日晚間9時55分左右，一顆巨大流星劃過英國夜空，多處城市包含曼徹斯特（Manchester）、卡地夫（Cardiff）、霍尼頓（Honiton）、巴斯（Bath）、米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）等地均有人目擊。

目擊者稱，流星出現當下有聽到音爆聲（sonic boom），有網友表示，一開始還以為是一顆很亮的星星或飛機，但它後來變得越來越大，速度越來越快，接著爆發亮光照亮夜空，拉出超大的橘色長尾。

長期監測英國各地流星直擊資訊的英國流星網（UK Meteor Network）在推特指出，依據影片顯示，那是移動速度緩慢的流星，該網站更接獲至少120個直擊回報。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)