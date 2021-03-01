法國法院裁定，前總統薩科奇（Nicolas Sarkozy）的貪污案與關說罪都成立，被判處3年徒刑，法院從寛發落，得以緩刑2年，因此他還需服刑1年。

BBC報導，現年66歲的薩科奇被控以權謀私。他與地方法官阿齊伯特（Gilbert Azibert）勾結，沙克奇企圖以提供一份在蔚藍海岸的輕鬆工作來賄賂地方法官，以得知司法單位對他的陣營調查到什麼地步。

雖然薩科奇被判罪，但是裁定仍算是對這位前總統相當客氣，巴黎法院，薩科奇雖然要至少服刑1年，但是可以使用電子腳鐐在家服刑，而不必去監獄蹲苦窯。

法官說，薩科奇「知道（他）做的是錯誤的」，並補充說，他與前律師赫佐格(Thierry Herzog)的錯誤行為，給公眾帶來了「非常不良的示範」。

這是戰後法國第2位被判刑刑的總統，前一位是席哈克（Jacques Chirac），他於2011年因擔任巴黎市長時期，在市政府虛設19個全職和兼職的缺給自己政黨的人員去坐領乾薪，而被判緩刑兩年，席哈克於2019年去世。

其實檢察官原本量刑是4年徒刑、2年緩刑，然而法院又進一步輕判。

該案的重點是地方法官阿齊伯特和委任律師赫佐格之間的對話，調查員對2年進行長期的秘密錄音，調查薩科奇接受萊雅集團( L'Oreal heiress)女老闆莉莉安·貝當古（Liliane Bettencourt）在2007年總統競選期間，提供的非法政治獻金。

調查員竊聽的電話線是一個虛構的名字「保羅‧貝西摩斯」(Paul Bismuth)的秘密號碼，薩科奇通過這個秘密號碼，與他的律師進行了枱面下溝通。

這不是薩柯奇的唯一官司，他還將在3月17日至4月15日面臨另一起案件的審判，這與所謂的「畢馬龍」(Bygmalion)事件。2012年，薩科奇的競選經費欺詐性地超支，薩柯奇的政黨曾指示該「畢馬龍」電信公司製造假發票，以掩飾費用超支，之後也被該公司的律師爆料。

儘管有這些司法案件糾纏，但是薩科奇仍然在法國右翼圈子中很有人望。

(中時新聞網)