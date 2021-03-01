美國新任能源部長葛蘭哈姆（Jennifer Granholm）有意啟動川普內閣未動用的400億美元能源貸款計畫，以強化潔淨能源技術，並在德州日前因暴風雪發生大規模停電後，改善美國境內的電力網絡。

美國總統拜登指示葛蘭哈姆，將能源部的重心移至因應氣候變遷，以及支持潔淨技術產業。美國參議院甫於2月25日通過拜登提名的能源部長人選、前密西根州長葛蘭哈姆的任命案。

在葛蘭哈姆上任首日，拜登親自訪問德州，與當地官員討論暴風雪重創德州電網，造成大規模斷水斷電問題。

葛蘭哈姆指出，德州本次以及加州2020年的大停電，凸顯在電力需求持續攀升和極端氣候之下，美國電力系統面臨重大挑戰。葛蘭哈姆在受訪時指出，現代經濟的電力需求，需要聯邦政府給予能源產業支援。

鑑於網路產業和雲端運算對電力的需求日益加劇，葛蘭哈姆表示：「如果想要為電網增加潔淨能源的電力，以滿足電動車需求，以及容納不斷增加的數據中心，就必須投資和強化電網。」

葛蘭哈姆表示，能源部的優先要務之一，便是利用規模400億美元的能源貸款計畫。這項獲得美國國會授權的計畫，可對新創公司和能源計畫提供聯邦貸款，協助企業將新的能源技術帶進市場，特別是電池儲存、電網改進等方面。

能源貸款計畫並不受共和黨歡迎，共和黨批評這筆資金的投資票酬率太低。然而葛蘭哈姆則希望投入合適的計畫，確保資金得到有效運用。

葛蘭哈姆表示，拜登內閣與國會必須為批准計畫尋找方法，甚至是投資更多資金，特別是改善電網方面。

另一方面，德州州長艾伯特（Greg Abbott）在演說中承諾找出造成本次大停電的原因。

(工商 )