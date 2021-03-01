大陸即日起封殺台灣鳳梨，蔡政府除表態力挺農民，民進黨上上下下更不斷呼籲「全民吃鳳梨」，藉此搶救農民；宅神朱學恒今(1日)針對此事做出評斷，表示自己這幾天一口都沒有吃鳳梨，因為現在買鳳梨沒有用，更質疑此事應該是政府要負責，「為何要民眾負責？」

朱學恒1日在政論節目《新聞大白話》中表態，這幾天一口都沒吃鳳梨，因為現在買鳳梨沒有用，鳳梨根本還沒大出，現在才剛進到3月，鳳梨根本還沒熟，所以現在許多民眾愛國心大發，不斷買鳳梨，令他相當疑惑「買了之後會不會排擠民眾採購其他水果預算？」

朱學恒坦言，「任何介入自由市場機制的國家機器、人民自發，這些方式通通都沒有用，鳳梨吃多，就會少吃別的東西，人只有一個胃啊，所以農民只負責種植，今天是政府要輔導包裝商、貿易商，想辦法銷到國外，關農民什麼事，難道農民種完還要想說一整條產業鏈該如何進行嗎？這道理並非如此。」

另外，針對蘇貞昌表示，國人也警覺看到，如果把雞蛋放在同一個籃子裡，就會有這個危險。但是此話引發朱學恒不滿，批評「結果蔡政府越放越多雞蛋都在同個籃子，我只問一句，陳吉仲要不要說是『自由鳳梨』，或者是不跟大陸做生意，想必他也不敢！現在是政府要負責，為何要民眾負責？請政府認真做事。」

(中時新聞網)