美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）繼1月宣布與投資機構Ribbit Capital合資成立金融科技公司後，外媒引述內情人士消息指出，沃爾瑪延攬兩名高盛資深銀行家，負責掌理該新創事業。

消息人士透露，高盛合夥人暨消費銀行部門Marcus負責人伊斯梅爾（Omer Ismail），和其手下大將史塔克（David Stark）將離開高盛，協助沃爾瑪揮軍金融科技業務。

在高盛服務將近20年的伊斯梅爾，為高盛從無到有建立消費銀行業務，如今他將離開高盛，在沃爾瑪接下相似的任務。

伊斯梅爾是2014年時向高盛提出拓展數位金融服務的高階主管之一。截至2020年底，該事業的年營收達到12億美元，累積970億美元存款，和80億美元消費者貸款餘額。

內情人士表示，史塔克將隨同伊斯梅爾離開高盛。史塔克先前曾在花旗集團服務，於2015年進入高盛，曾協助高盛與蘋果和通用汽車（GM）建立信用卡服務。

沃爾瑪在1月稍早宣布與Ribbit攜手合作，擬向客戶與員工提供金融產品。沃爾瑪將握有合資事業的多數股權，沃爾瑪多位高階主管將進入新事業的董事會。

Ribbit Capital曾投資線上股票交易平台Robinhood、線上放款平台Affirm，以及個人理財網站Credit Karma等新創金融科技公司。

沃爾瑪美國執行長佛納（John Furner）先前透過聲明稿指出，「客戶明確表示，希望沃爾瑪提供更多金融服務。」沃爾瑪目前的金融服務包括CapitalOne信用卡、MoneyCard預付儲值卡，以及讓客戶在店內兌現支票。

穆迪副總裁奧沙（Charlie O'Shea）在研究報告中指出，「沃爾瑪憑藉廣大的消費者基礎，該公司與Ribbit Capital的金融科技合資事業將帶來龐大的成長機會。」

(工商 )