涉衛豐保全監守自盜案的吳柏霆傳出自中國返台未居家檢疫，還跑到台北遊蕩近3天。台北市衛生局表示，有接獲通知出現一名男性失聯個案，今天警方已尋獲，將送往集中檢疫所。

媒體報導，男子吳柏霆2005年在高雄涉嫌犯下衛豐保全監守自盜案，得手新台幣3550萬元，潛逃到中國後又因擄人勒贖案入監服刑10年，今年2月27日搭機返台，卻未依規定回到戶籍地高雄居家檢疫，反而搭乘客運到台北遊蕩將近3天。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，個案細節不便透露，不過確實有收到高雄市衛生局通知出現一名失聯個案，該個案今天被警方找到後由衛生局接手，將送到中央指定的集中檢疫所隔離。

余燦華說，因這名個案不是確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）個案，所以不會針對他的足跡消毒，民眾也不用太恐慌，至於個案違反居家檢疫規定部分將由高雄市裁處。（編輯：唐聲揚）1100301

(中央社)