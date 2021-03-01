大陸海關總署和國台辦事前宣布暫停台灣鳳梨禁輸入境內，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人都在近日南下南高屏等縣市，訪視農民需求。但面對大陸當局祭出經濟制裁手段，整起鳳梨事件該如何落幕？台北市議員徐巧芯投書媒體認為，蔡政府未來可能有2大應對方向，第一，軟化態度回到和平協商，第二，持續保持強硬態度。

總統馬英九昨(2月28日)表示，鳳梨銷陸這問題並非無解，民進黨有人主張訴諸世貿組織(WTO)解決，但馬英九昨受訪時指出，不必去找WTO，兩岸在2009年12月簽署《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，這條路並沒有斷，若有誠意很快就能解決。況且，這問題無涉《九二共識》，是雙方對病蟲害看法不一致，現在最重要的是照顧農民權益、維護兩岸。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

前新北市長朱立倫則批評蔡政府，民進黨執政5年，聲稱要推動新南向，分散市場，但根據統計，5年來，去(2020)年台灣鳳梨約有10％外銷至中國大陸，出口量是到新南向國家的100倍、台灣芒果約2％外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的100倍、台灣釋迦約20％外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的200倍、台灣蓮霧約8％外銷到中國大陸，出口量更是新南向的600倍。

近年鳳梨輸往大陸與新南向國家情形。(圖/中時製圖)

朱立倫批評，蔡政府執政以來，天天宣稱實施新南向政策，花大筆經費，但台灣經貿對中國大陸的依賴程度有增無減，所謂「推動新南向，避免過度依賴單一市場風險」，根本就是騙人的大內宣。

現兼任「國家安全青年智庫發起人」的徐巧芯，1日投書《聯合報》，她直言，幫助農民是必要的，但政府該思考的是，對於台海未來各種可能的衝突風險，必須要有更深入的評估，徐巧芯指出，早在一月陸方祭禁豬令，就是前哨戰了，這次鳳梨是第二次出手，未來可能將影響至其他產業(傳統產業)。

若以美國拜登總統上台後，期待兩岸回到對話的模式來看，徐巧芯指出，蔡政府未來可能有2大應對方向，第一，軟化態度回到和平協商，第二，持續保持強硬態度，若「兩岸貿易戰」變成常態，蔡政府最該做的是「找到解方」。

#媒體投書 國家安全青年智庫發起人/台北市議員 徐巧芯 投書《聯合報》，分析... 由國家安全青年智庫發佈於 2021年3月1日 星期一

(中時新聞網)