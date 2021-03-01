發生火災時，到底要先躲好還是找逃生出路？大部分人仍沒有把握給出正確答案。日前有網友在PTT發文詢問「樓下火災的話要跑還是要關門？」一名消防員就回文傳授遇到火災時的正確觀念，不論是樓上還是樓下發生火災，趕快找到最近的房間躲好，並冷靜等待救援，但「千萬不要躲進廁所！」

這位消防員在PTT指出，當火災發生時，最好在第一時間躲進最近的房間內等待救援，若有時間選擇，以大片窗戶的房間為佳。進入房間後馬上關門、塞門縫，並打開窗戶等待救援，並警告，「千萬不要躲進廁所喔！」

消防員指出，遇到火災時，有沒有「關門」非常重要，只要有關門，存活率就非常高。相反地，若嘗試逃亡，由於高溫及濃煙很容易在樓梯間形成煙囪效應，配合不同的氣候跟溫差，可能會往上升或是往下灌導致民眾嗆傷。所以現在一律對外宣導躲在室內等待救援，並隨時和119保持通話，很快就會得救。

消防員指出，遇到火災時，有沒有「關門」非常重要，只要有關門，存活率就非常高。（示意圖／資料照，黃國峰攝）

「有機會也不應該跑嗎？」消防員對此表示，有沒有機會是個很大的問題，若在客廳發現吐司機突然起火，這當然可以跑，甚至自行斷電滅火。但要注意的是，若家中疊放太多易燃物，如：麵粉、紙類用品，就有可能在短時間內從小火變成閃燃爆炸。

所以，消防員指出，現在一律宣導民眾待在室內關門求救，存活率有95%以上。選擇逃跑就得面臨恐遇到突然竄起的火勢，過去的火災事件中，大部分的遺體都是在樓梯間跟未關門的房間中被尋獲。

文章一出，網友紛紛表示，「關門等救援存活率真的比亂跑安全的多」、「好，下次遇到不跑了，先關門然後馬上打119」、「推，被濃煙嗆死真的多過被火燒死的」、「錢櫃火災，沒跑出去的存活」。另有網友指出，說不要躲浴室是因為塑膠門遇高溫會化掉，「木門要燒穿大概30分以上，夠消防員來救了」。

(中時新聞網)