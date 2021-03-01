廣島鯉魚隊今（1）日公布今年球季開幕戰先發投手，29歲的大瀨良大地連續3年雀屏中選。去年他因肘傷只出賽11場，戰績5勝4敗、自責分率4.41，後來便去動了手術徹底治療。從春訓練習賽的表現來看，應該已經恢復舊觀，佐佐岡真司監督（總教練）欽點他三度扛下開幕戰先發重任。

大瀨良大地於2014年升上廣島隊一軍，戰績10勝8敗、自責分率4.05，獲選中央聯盟「新人王」。隔年表現下滑，後來轉為中繼投手，2017年重新站上先發輪值，直到2019年，這3年總共拿下36勝16敗，是隊上的先發王牌。其中又以2018年的15勝7敗、自責分率2.62最佳，獲得央聯的勝投王、勝率王。生涯累計則為57勝39敗24中繼2救援、自責分率3.46，表現穩健。

三度贏得開幕戰先發投手的肯定，大瀨良大地表示，能夠在這麼多優秀投手中被拔擢，是很大的榮耀，一定會全力以赴。廣島隊史上連3年在開幕戰先發並拿下勝投的只有名將北別府學，時間是1982-84年。大瀨良前兩年也都拿到勝投，今年如再贏球就可追平北別府的紀錄。

廣島隊的開幕戰是3月26日在主場馬自達球場，準備迎戰中日龍隊，對方的先發投手應該是去年「澤村賞」得主大野雄大，是很難贏的一場比賽，對於大瀨良也將是一大考驗。

由於大瀨良大地去年9月才動過右手肘手術，而去年表現最佳的先發投手是央聯「新人王」的森下暢仁以及九里亞蓮。事實上，後兩人也被列入考慮，但最後球團還是選擇大瀨良，因為12月已經通知他做準備，他已有充足的心理準備。

(中時 )