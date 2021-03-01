趙小僑與劉亮佐結婚4年，這兩年積極求子，歷經1人工受孕、兩次試管失敗，上月19日才開心宣布終於做人成功，不料在24日進行第二次產檢時，意外發現16周的寶寶胎停，短短一周，外界跟著他們從狂喜到心痛不捨。趙小僑28日中午到醫院進行引產，歷經12小時的宮縮、陣痛、發燒到39度、全身發抖畏寒以及大量出血的痛苦煎熬，在1日凌晨3點左右順利引產，目前仍在醫院觀察中，之後將到月子中心調養身體。

劉亮佐說，因為胎兒已經16周、重量100多公克，不能用流產的方式，必須用藥物引導生產，「進行引產其實就是等於生小孩的過程」，小僑昨中午入院，下午三點用藥，除了塞劑也含舌下錠，讓子宮收縮，一開始是像生理痛，數小時後第二次塞劑，開始宮縮、陣痛後就非常痛苦，痛到半夜11點時甚至必須打止痛針，且發燒超過39度，整個人都畏寒發抖，抖到連喝水水都會噴濺出來。直到凌晨兩點半過後、快三點時開始出血，後來大量出血時才進手術室。後來小僑跟他說，其實應該在病房時胚胎就已經流出來了。醫生原本就預告一般引產12至36小時都有可能，小僑在12小時引產完成，還算是快的，

引產過程痛苦又漫長， 劉亮佐說，之前基因公司、生殖醫學中心的人都誇忍痛打了幾百根針的小僑是「勇敢媽咪」，殊不知真正辛苦、痛苦的是引產過程，「真的很可怕」，而引產最讓人痛苦的是，他們並不是在等一個寶寶，而是在等一個結束。

在趙小僑引產過程中，隔壁產房曾傳來兩、三個新生兒的哭聲，當下夫妻兩人還對看了一眼，「那個對比很強烈，同樣經歷一個生小孩的過程，但我們是失去」。不過他與小僑的心態都很健康，「小僑很勇敢，她說不會覺得不舒服，聽到小孩的哭聲，還是覺得滿可愛的。我們不會因為這次的意外震撼經驗，就對於小孩有任何負面感覺，小僑做完引產的心理狀態也不錯，她調適很好」。

他表示，現在只希望身小僑把身體調養得比以前更好，因此接下來會到月子中心住一星期，他很感謝在沒有業務合作狀況下，有月子中心雪中送碳，主動提供讓小僑好好休息的地方，月子餐業者也不用他們幫忙宣傳就僅希望她把身體調養好，「這個過程中，我們感受到很多的祝福與溫暖，不管在我們好或不好時，大家都給予我們祝福與支持。平常大家以為在網路上就只是胡說八道、講垃圾話，但真的不僅於此，不管臉書、IG、YouTube我們都收到好多留言，大家都在鼓勵小僑、分享自己的經驗，在求子的路上，小喬絕不是最慘最辛苦的那一個，台灣還有為數非常多正在求子之路上努力掙扎的女性」。

劉亮佐表示，當時他們也是過了懷孕14周、確定沒問題了，才很開心宣布好消息，哪知不到一星期，突然在兩周一次的第二次產檢時，就發現胎停。他說，原本27日要辦性別公布趴踢，所以24日其實是要去產檢順便看寶寶性別，結果醫生講的第一句話是「他的姿勢不太好」，宣布胎兒沒有心跳時，原本還拿著相機在紀錄過程中的他不敢置信地問「那還有救嗎」，「當時胎兒已經軟趴趴躺在那邊了。所有人都驚呆了，覺得怎麼會有這種事發生，我的第一反應是天旋地轉，快昏倒了。覺得這世界怎麼了，這是惡夢吧，我不斷催眠自己。」小僑當下傷心掉眼淚，他則幾乎崩潰大哭地抱著她說：「我們不要再生了，太痛苦了！」覺得自己無法再一次承受這種事。

第二天他們馬上找免疫科以及送子鳥生殖醫學的醫生，醫生都說太難碰到16周胎停的案例，原因還不太確定，免疫科醫生研判應該是免疫的問題，因此他們把引產出來的胚胎拿去做病理的化驗，希望化驗完可以更清楚這次胎停的原因，也希望提供做醫學研究，幫助更多人知道罕見胎停是什麼原因造成。

雖然醫生都鼓勵小僑之後可以再試試，應該會成功的，之前曾說這是最後一次「做人」的劉亮佐說，每個人也都在問他們還會不會繼續努力，現在他抱持開放態度、不多想，等醫生有進一步的分析結果出來後，會尊重小僑且支持她的決定。

劉亮佐回憶，趙小僑在第一次人工受孕失敗時曾說「這件事不見得努力就會成功，不是付出很多就一定會有收穫」，當時他還覺得她太悲觀消極了，但從這次可怕的意外震撼經驗看來，似乎真是如此。他說，一直以來他們希望分享給大家的都是正向能量氛圍，不想渲染私事，但從小僑第一次失敗開始，就有很多人分享自己的求子過程，讓小僑覺得他們好偉大，想說也要跟他們分享自己的努力過程，也希望自己有好的結果可以鼓勵到其他人，讓他們打起精神來，「我們分享喜訊時，很多人被激勵了，她很開心很多人從中得到安慰與支持，除了自己開心快樂也給其他人正能量，沒想到竟然一星期內就跌到谷底，一定很多人也因此被打擊，我們真的很抱歉」。

他坦言，從知道胎停到引產的過程中，自己哭得比小僑慘，「可能是性格上對比，我們是奇特的互補，我個性比較感性，她比較理性，反而是她常常安慰我，她跟我說『沒事，我很好，我有你們就很幸福了，不要想太多』，因為她知道我難過的點，知道我面對此事更難解套，知道我是心疼她」。

他說自己在今天之前的確無法跟別人談這件事，一直沈浸在這個難過的狀況裡，今天是意外發生後，他第一次出來拍戲工作，自己也還在調整，「我們很好，並沒有因為這樣就很悲觀低落，悲傷是一定的，畢竟還是一個很傷痛的事，但也沒有那麼慘，相信會愈來愈好的」。

(中時 )