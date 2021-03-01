好不容易找到一份工作，且薪水不錯，又能增進本職學能，女友卻憂心男友學壞？原PO上網求解，原來她男友終於找到一份正職，卻是「拍攝A片」、擔任攝影助理。她求網友解惑，「不准他去是不是很自私」。

原PO在Dcard發文，她解釋，男友對拍攝有濃厚興趣，做過不少相關兼職，如劇組、攝影助理等，但大多打雜性質，發揮空間相當有限。最近應徵上攝影助理，男友興奮表示，新職可以構思題材、企劃、分鏡甚至導戲，也能接觸後製。

女友雖替他感到開心，薪水也不錯，但一想到現場「整天看男優、女優拍愛情動作片」，又覺得男友三不五時看女優裸體，便覺得猶豫，擔心踏入這一行恐誤入歧途。

網友意見兩極，有人認為應尊重男友選擇，「畢竟AV業產值高，先賺到錢再說」、「如果別的地方真沒機會，不妨讓他去」、「累積經驗再跳槽」。

但也有人不以為然，強調學攝影有很多職缺，不見得要投入AV拍攝，「說到底A片情節就那些，哪來的創作空間」、「AV是最容易的運鏡或編導吧，能學到什麼」、「當大家沒看過嗎」。

(中時新聞網)