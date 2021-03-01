美媒《紐約時報》指稱2020年6月中印加勒萬河谷衝突不久，中國駭客曾入侵印度電網系統致大規模停電，甚至以此向中印邊境問題施壓，北京1日對此回應反駁稱，這種說法是無中生有、隨意猜測，且別有用心。

大陸外交部發言人汪文斌3月1日在例行記者會上表示，中國是網路安全的堅定維護者，堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊行為。「網路攻擊溯源難，不能無中生有，隨意猜測，更不能在拿不出證據的情況下向特定方潑髒水。這種做法不僅不負責任，而且別有用心。中方對此堅決反對。」

《紐約時報》報導稱，2020年10月印度新冠肺炎疫情嚴峻之際，孟買發生一場大規莫停電，導致火車停運、股市被迫關閉等問題，醫院必須啟動緊急發電機，才能維持呼吸器運轉，受影響的人口高達2000萬人。而這次大規模停電距離發生嚴重死傷的中印邊境衝突已有4個月。

報導說，最近一項新的研究顯示，這次大停電很可能與4個月前的中印邊境衝突有關。中方大規模廣泛攻擊印度電力網，目的在向新德里發出訊息，若印度在邊境問題上過度主張，可能導致全國停電。

該研究顯示，在中印雙方2020年6月在邊境加勒萬河谷發生衝突時，大陸的惡意軟體正在進入管理印度各地電力供應的控制系統，以及一個高壓輸電站和一個燃煤發電廠。不過，該項研究的調查人員亦表示，停電事故與系統中「未識別的惡意軟體」之間的所謂聯繫還沒有被證實。

2020年10月12日，素有印度金融中心之稱的孟買市遭遇前所未有的大範圍斷電，影響到該市數百萬人的通勤與正常生活，影響持續數小時。當時印度官員稱，這起罕見的事故可能是由於輸入電源出現異常所致。

(中時新聞網)