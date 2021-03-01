台越混血網紅樂樂4年前在放天燈時，因大膽徵男友許願文爆紅，被網友封為「天燈妹」，時常在社群網站分享美照的她，近日她只穿浴袍在飯店自拍，傲人上圍快炸出，引起網友暴動。

樂樂只穿浴袍在浴室鏡子前自拍，更心機將胸前鬆開，讓一對渾圓雪乳見客，露出東西半球和深邃事業線，此外，她還在限時動態PO出全身照辣露腿根，火辣身材一覽無遺，她也寫下：「我打字比較兇，語音比較溫柔，見面比較乖」，讓粉絲看了都快噴鼻血，直呼「深藏不露」、「是性感小野貓」、「太美了」。

樂樂2017年到平溪放天燈時，在天燈寫下徵男友條件，包括「高瘦帥」、「不花心」、「身高175」、「很聽話」、「只愛我」等，還特別用粗黑字強調「有大GG」，照片流出後吸引網友熱議，甚至有不少高學歷人士、醫師，甚至企業家上門「應徵」男友。

擁有天使臉孔與魔鬼身材的她，也因此爆紅，更被封為「天燈妹」，之後還推出性感寫真、上綜藝，收穫了大批粉絲，如今她已從青澀模樣蛻變為火辣網美，現樂樂不僅是美甲師、模特兒也參與微商代理，擁有生意頭腦的她，也認真經營社群，因此接下許多廣告、代言等活動。

(中時新聞網)