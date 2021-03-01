美國空軍準備在今年年初，將一些波音KC-46「飛馬座」(Pegasus)加油機給正式服役，KC-46的技術問題在過去幾年一直困擾美國空軍，然而隨著KC-135的退役，現在也不得不叫KC-46正式上陣了。

防衛新聞(Defense News)報導，根據空中機動司令部(Air Mobility Command )司令賈桂琳·馮·歐沃斯特（Jacqueline Van Ovost）的說法，美國空軍將服役一定數量的KC-46，以執行運輸司令部的任務。

馮·歐沃斯特說：「KC-46如今已經平均以每天執行4~6次任務的情況在小階段服役，實際上，自去年10月以來，KC-46已經在全球執行了650多次任務。其中包括為F-16戰機、B-52轟炸機供油。」

不過，上述提到的工作，仍屬於實驗性質，因為在法理上，KC-46仍然還無法符合正式服役的必要條件。

KC-46目前的主管，雷恩‧山繆森將軍(Ryan Samuelson)說：「目前機隊正在逐步成熟，希望新飛機能在今年晚些時候，達到初步運作狀態。」

山繆森說：「過去的一年中，機組人員經驗更加經驗豐富，對新設備與新系統也越來越適應。」

美國空軍目前計劃購買179架中的44架KC-46，到2021年底，這個數目將達到60架。

但是，KC-46還有許多關鍵缺陷必須解決，因此目前的KC-46仍然只執行次要的本土任務，不允許執行中東戰區任務、也還不具備美國歐洲司令部、美國印太司令部空域工作的資格。

最大的困難點是，KC-46有刮壞F-35、F-22和B-2等匿蹤飛機塗層的隱患，空軍官員認為，KC-46的加油桿損壞匿蹤塗料的風險較高，這是因為遠程視覺系統存在視覺偏差的問題，操作員比較難用這種系統判斷受油機的遠近。

KC-46的加油臂也要修正，2019年美國空軍再向波音公司撥款5,550萬美元，以設計新的加油臂致動器來解決問題。

(中時新聞網)