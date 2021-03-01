近年鳳梨銷大陸、日本的相關數據。(資料來源：左正東整理農委會資料)

台大政治系教授左正東依據農委會近年鳳梨外銷總金額的資料指出，蔡政府上任五年來，台灣鳳梨銷大陸的比重連年增加、銷日本的比重卻連年下降。鳳梨對大陸出口依賴，蔡政府遠高於馬政府；鳳梨對日本出口比重，蔡政府遠低於馬時代，光看2015年馬英九執政時，鳳梨對日本出口的總金額比重還有6.03％，到2016年蔡英文執政只剩下3.98％。而這兩天，並未看到台農發、台農投等公司發揮功能，令人懷此其存在的必要。

左正東指出，觀察蔡政府五年來，台灣鳳梨對日本出口佔總金額比重連年下降，從2016上任第一年的3.98％，逐年下降為2.57％、2.30％，到2019年的2.12％，將近折半。對大陸出口的總金額比重，也是自 2016年蔡英文執政後才都超過九成，自2016年起逐年是92.99％、 95.83％、95.57％及2019年的96.14％。

至於2020年鳳梨對大陸出口比重微降為89.99％，對日本出口比重微升為 5.44％ ，根據農委會國際處的解釋，這是因為海空運費上漲，導致整體出口下降，以及上半年大陸疫情嚴重，而日本疫情尚未爆發所致。

左正東指出，蔡總統一再宣稱要降低對大陸市場依賴，結果對大陸依賴卻遠比馬政府高，對日本出口比重卻遠低於馬政府。如此諷刺的結果，卻有不具名官員宣稱「這些都是國民黨時代造成的結果」，這不僅是一貫抹黑國民黨的惡質做法，更是迴避自己無能的託辭。

他說，上週五大陸宣布停止進口台灣鳳梨後，媒體報導這兩天鳳梨訂購已近三萬噸，大家都很開心，值得慶祝。不過農委會說初步聯繫外銷商，已有業者承諾要擴大外銷，且在2月28日已建構訂購國產鳳梨的通路平台，民眾可上農委會網站直接訂購挺農民。

左正東指出，但令人非常好奇的是，2016年成立的台農發，2018年成立的台農投，和2019年成立的台灣農產品外銷平台，在這兩天的緊急促銷中好像沒發揮任何功能。而且台農發和台農投都把鳳梨當作主要促銷和推向國際的產品，但這次大陸暫停進口鳳梨，兩個公司完全沒有發揮功能，兩家公司負責人應該出面說明，過去對鳳梨分散出口的努力成果為何？如果都要等出口受挫再動員民眾緊急採購，知是否還有存在必要，就值得商榷了。

(中時 )