美國眾議院27日通過1.9兆美元新冠紓困法案，令市場對於經濟復甦的預期轉趨樂觀，帶動國際油價1日反彈。石油輸出國家組織（OPEC）與以俄羅斯為首的非OPEC產油國組成的OPEC＋將於4日開會檢討油市需求，分析師預估油價回升可能促使他們考慮增產。

油價周一上漲，主因在於美國眾院通過大型紓困法案，加上嬌生（Johnson ＆Johnson）藥廠研發疫苗獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權，市場預期經濟可望好轉並提振石油需求。

OPEC＋將於4日開會，市場早已傳聞這些產油國可能在會中討論增產，增產力道每日最多可達150萬桶。OPEC＋自2017年起開始減產以挽救油價，但油價上漲令他們考慮縮減減產幅度。

Forbes & Manhattan銀行創辦人巴帝（Stan Bharti）表示，新冠疫情重挫石油需求，令原油生產國遭到嚴重衝擊，如今他們當然要趁著油價回升之際增產獲利。

(工商 )